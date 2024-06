Congo-Kinshasa: Le gouvernement présente son programme sur cinq ans

L'opposition critique un effet d'annonce et veut des détails sur le programme d'action de 93 milliards de dollars promis par la Première ministre Judith Suminwa.

Judith Suminwa Tuluka, la Première ministre de la République démocratique du Congo, a présenté devant les députés nationaux le programme d'action de son gouvernement.

L'investiture de ce nouveau gouvernement intervient près de six mois après celle du président Félix Tshisekedi, en janvier dernier, pour un second mandat.

Avec un programme d'action de près de 93 milliards de dollars américains, le nouveau gouvernement se fixe des priorités, parmi lesquelles la Première ministre Judith Suminwa souligne la priorité accordée à l'insécurité et la situation humanitaire dans l'est du pays.

"Il est donc de notre devoir, en tant que nation souveraine et solidaire, de protéger notre peuple et de répondre à cette tragédie avec compassion, détermination et fermeté. Nous ne pouvons rester les bras croisés face à la souffrance de nos concitoyens. Nous devons agir rapidement et efficacement", a-t-elle déclaré ce mardi 11 juin.

"Tromper la population"

Près de 93 milliards de dollars que l'opposition qualifie de "chiffre vide" préparé pour, selon elle, tromper la population congolaise, alors que les massacres se poursuivent dans l'est du pays.

Ferdinand Kambere, le secrétaire permanent adjoint du Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie, le PPRD, de l'ex-président Joseph Kabila, estime que "le pays continue à être occupé par des armées étrangères, parfois invitées par le gouvernement lui-même. Mais on continue à massacrer. Quelles sont les réformes réelles qu'elle s'engage à mettre en place pour réaliser de telles performances ? On devrait tout simplement reconnaître que le pays est déjà dans la crise. Tout le discours de campagne n'a servi qu'à tromper la population."

La faisabilité du programme

La Première ministre, Judith Suminwa, est pourtant déterminée qu'avec ce programme d'action, les choses vont s'améliorer en RDC.

Pour l'économiste congolais, Al Kitenge, "la question d'argent ne devrait même pas se poser. Même avec cet argent, nous n'avons pas suffisamment de moyens pour être en mesure d'engager de manière intensive le développement du pays. Cela donne l'air d'être ambitieux parce que simplement on parle de 93 milliards. Je pense que la chose la plus importante, c'est la discipline d'exécution. Et ce pays a démontré que nous sommes capables d'exécuter."

Lors de la présentation de ce programme au Palais du peuple, siège du Parlement congolais, l'accès n'a pas été facile. La Première ministre, Judith Suminwa a précisé que cinq personnes ont été blessées dans des bousculades à l'entrée.