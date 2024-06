Madagascar: Résultats officiels des législatives - Course contre la montre pour les juges constitutionnels

Les projecteurs seront braqués vers la Haute cour constitutionnelle dans les prochaines 72 heures. Les résultats officiels des législatives du 29 mai dernier devraient être publiés d'ici jeudi.

Les prochains jours s'annoncent décisifs pour l'Assemblée nationale. D'ici peu, les nouveaux membres de la Chambre basse devront être connus. À Ambohidahy, les juges constitutionnels et les employés de la Haute cour constitutionnelle (HCC) travaillent sans relâche, jour et nuit, pour recompter les voix et traiter les contentieux électoraux. Ils sont engagés dans une véritable course contre la montre pour finaliser les résultats officiels des dernières législatives, tenues le 29 mai dernier, avant la date butoir du 27 juin, soit jeudi prochain. Cette date correspond aux 16 jours de délais constitutionnels auxquels la HCC est astreinte pour traiter les résultats électoraux.

1er juillet

Si les résultats officiels sont proclamés le 27 juin, une session spéciale de l'Assemblée nationale pourrait avoir lieu le 9 juillet prochain. La Constitution, dans son article 78, stipule que «l'Assemblée nationale se réunit de plein droit en session spéciale le deuxième mardi qui suit la proclamation des résultats de son élection pour procéder à la constitution de son bureau et à la formation des commissions ». Ainsi, bien que le mandat de l'actuelle législature prenne fin le 1er juillet, celui des nouveaux députés commencera à la date de la proclamation des résultats.

%

Ultime étape

Les employés de la HCC sont donc sous pression pour respecter les délais constitutionnels et assurer la transparence et l'exactitude des résultats. Les yeux sont rivés sur Ambohidahy alors que les juges constitutionnels s'affairent à clôturer cette ultime étape du processus électoral. La proclamation des résultats marque non seulement la fin d'une législature mais aussi le début d'une nouvelle ère pour l'Assemblée nationale. Les enjeux sont de taille, et les prochaines semaines détermineront le futur paysage politique.

Nouvelles figures

Des figures emblématiques de la législature sortante pourraient, en effet, disparaître de la nouvelle configuration de la Chambre basse. Parmi elles, Christine Razanamahasoa, ancienne présidente de l'Assemblée nationale, et Brunelle Razafitsiandraofa, vice-président sortant pour Fianarantsoa. Anciens fervents soutiens du président de la République, ces deux personnalités ont basculé dans le camp des opposants, mais n'ont pas réussi à s'imposer lors des élections législatives du 29 mai dernier.

En contraste avec leur défaite, de nouvelles figures émergent et se dirigent vers Tsimbazaza. Marie Michelle Sahondrarimalala, élue provisoirement à Fianarantsoa, ancienne ministre de l'Éducation nationale, semble bien partie pour rejoindre les rangs des députés. L'artiste Din Rotsaka, Bernardin Rabeharison de son vrai nom, qui a remporté provisoirement à Befandriana Nord, sont également en bonne position pour siéger à l'Assemblée nationale.