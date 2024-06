Cote d'Ivoire: Visite officielle - Le Président de la République d'Angola attendu à Abidjan

João Manuel Lourenço, le Président angolais, effectue une visite officielle en Côte d’Ivoire, du 26 au 29 juin 2024. Annoncent des sources officielles ivoiriennes. Les principales artères d’Abidjan menant de l’aéroport International Fhb, aux communes huppées de Cocody et du Plateau, en passant par Port-Bouët, Marcory et Treichville, sont déjà habillées aux couleurs des drapeaux ivoirien et angolais.

Cette visite intervient 39 ans après, la dernière visite officielle d’un Président de la République de l’Angola en Côte d’Ivoire et qui remonte au 19 juin 1985. Au cours de cette visite, les Présidents Félix Houphouët-Boigny et José Edouardo Dos Santos ont procédé à la signature de l’Accord général de coopération économique, scientifique, technique et culturelle.

João Manuel Lourenço effectue une visite officielle en Côte d’Ivoire arrive à Abidjan le 26 juin 2024 dans l’après-midi. Selon un communiqué parvenu à la presse, il sera accueilli par les autorités ivoiriennes à l’aéroport international Félix Houphouët-Boigny.

Il faut souligner que les relations entre la Côte d’Ivoire et l’Angola sont au beau fixe avec la signature totale de 13 projets d’accords qui ont été paraphés lors de la première session de la grande commission mixte par le ministre des Relations extérieures de l’Angola, Tete António, et son homologue des Affaires étrangères, de l’Intégration africaine et des Ivoiriens de l’extérieur de la Côte d’Ivoire, Léon Kacou Adom, en avril 2024 à Luanda. Ces signatures visent principalement à redynamiser et à promouvoir la coopération entre les deux pays.