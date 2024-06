Angola: Le Chef de l'Etat en visite en Côte d'Ivoire

Luanda — Le Président de la République, João Lourenço, effectue jeudi une visite de travail en Côte d'Ivoire, à l'invitation de son homologue, Alassane Ouattara.

Selon le secrétaire à la Communication Institutionnelle et à la Presse, Luís Fernando, le départ pour Abidjan aura lieu ce mercredi, mais les jours de visite officielle seront les 27 et 28 juillet.

Concernant l'ordre du jour, il a déclaré que João Lourenço aura un programme rempli de plusieurs moments différents qui vont des conversations avec le parti ivoirienne, en délégations ou à huis-clos.

Il a mentionné que le Chef de l'Etat a également prévu des visites dans des zones industrielles en expansion, un dîner officiel et une présence à la signature des accords de coopération, qui seront au nombre d'au moins douze.

João Lourenço tiendra également une réunion interactive avec les Angolais résidant dans ce pays du continent africain.

Il a souligné que le Président de la République recevra les clés de la ville et sera proclamé citoyen d'honneur d'Abidjan, un moment qui marquera l'amitié et l'hospitalité des Ivoiriens.

Le chef de l'Etat rentre au pays vendredi prochain, dans l'après-midi.

En avril dernier, les deux pays avaient signé, à Luanda, plusieurs accords pour renforcer la coopération dans divers domaines, en vue d'élever le niveau des relations dans les secteurs de l'Intérieur, de l'Administration du Territoire, du Tourisme, de la Santé, de la Culture, de l'Éducation, de l'Enseignement Supérieur et de l'Environnement, des Technologies de l'Information et de la Communication Sociale et Télécommunications.

La signature avait eu lieu lors de la 1ère session de la Commission de coopération bilatérale Angola-Côte d'Ivoire.

La Côte d'Ivoire est un pays africain bordé au nord par le Mali, à l'est par le Burkina Faso et le Ghana, au sud par l'océan Atlantique et à l'ouest par le Libéria et la Guinée.