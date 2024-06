Afrique de l'Ouest: Crise Bénin-Niger - Les ex-présidents béninois Soglo et Yayi rencontrent le général Tiani

Une longue entrevue a eu lieu ce mardi entre les deux anciens présidents béninois Boni Yayi et Nicéphore Soglo et le général Tiani, à la tête du Conseil National pour la Sauvegarde de la Patrie (CNSP) à Niamey. Le Premier ministre nigérien Lamine Zeine et le ministre de l'Interieur le général Toumba ont également participé à ces échanges, selon des images de la télévision d'État nigérienne.

L'audience aura duré plus de trois heures et demi. Un record de longueur, qui laisse supposer des échanges fournis entre les deux anciens présidents béninois et le chef du CNSP.

Depuis leur arrivée dans la capitale du Niger lundi 24 juin 2024 dans la soirée pour une mission de médiation, Thomas Boni Yayi et Nicéphore Soglo bénéficient de tous les honneurs protocolaires. Ils sont logés par la présidence, conduit à bord de limousines et bénéficient d'une escorte de motards.

Mais ils se sont bien gardés de faire le moindre commentaire sur la teneur de leurs échanges avec les représentants du CNSP. Aucune déclaration n'a été faite à la sortie de l'audience.

Le ministre d'État en charge de l'intérieur qui les a accueillis sur le tarmac de l'aéroport, était également présent lors de leur rencontre avec le général Abdourahame Tiani - Son premier ministre et son chef de cabinet assistaient aussi à cette rencontre, qui s'est tenue au sein du palais présidentiel.

Avant de quitter le Bénin, Boni Yayi et Nicéphore Soglo ont indiqué que leur voyage a pour objectif de « contribuer à rétablir des relations cordiales et confraternelles entre le Niger et le Bénin ». Une mission de médiation, dont le programme précis et la longueur n'ont pas été communiqué.