Angola: Joao Lourenço élevé au rang de citoyen d'honneur d'Abidjan

Abidjan — Le Président de la République, João Lourenço, a été élevé jeudi au rang de citoyen d'honneur de la ville d'Abidjan, en Côte d'Ivoire.

Au cours d'une cérémonie qui s'est déroulée à l'espace culturel de l'hôtel du District d'Abidjan, dans le cadre de sa visite en Côte d'Ivoire, João Lourenço a reçu le parchemin du citoyen d'honneur et les clés de la ville d'Abidjan des mains du gouverneur du District Autonome d'Abidjan, Ibrahim Cissé Bacongo. Cette remise a été suivie d'une cérémonie traditionnelle, réalisée par les autorités de la tribu des Atchan, qui fait symboliquement de lui l'un des chefs de cette ethnie, dénommée Afran.

Il a reçu les principaux attributs traditionnels de la notoriété Atcham, tels que des robes, des accessoires et un bâton. Le Président João Lourenço s'est dit honoré de cette reconnaissance, qui prouve que "nous sommes un seul peuple, nous sommes des Africains". Selon l'homme d'État, cette reconnaissance témoigne également du respect des pays africains pour le pouvoir traditionnel.

"J'accepte de tout coeur le titre qui m'a été donné, Afran, même s'il est symbolique. Ce geste symbolique est très fort, il nous a touché très profondément, et c'est en toute sincérité que nous disons que c'est une heureuse surprise qui contribue à sceller les liens d'amitié et de coopération qui existent entre les deux pays et les deux peuples", a-t-il déclaré.

%

João Lourenço a fait savoir que les pays ont la responsabilité de chercher à développer leurs économies dans l'intérêt du bien-être des deux peuples. C'est pourquoi, a-t-il souligné, cette visite en Côte d'Ivoire est justifiée pour essayer de tirer le meilleur parti du potentiel de coopération existant entre les deux pays, qui a été sous-exploité pendant longtemps.

"Nous sommes conscients que le moment est venu de rattraper le temps perdu. C'est pourquoi nous avons signé 14 accords aujourd'hui et lorsque deux pays paraphent un tel nombre de protocoles, il n'y a rien de plus à dire", a-t-il renchéri. Toutefois, a-t-il poursuivi, le message est passé que les deux pays sont intéressés par un rapprochement et cherchent à développer la coopération autant que possible.