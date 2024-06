Angola: Histoire de la coopération entre le pays et la Côte d'Ivoire

Abidjan — L'Angola et la Côte d'Ivoire ont établi leurs premiers accords de coopération politique et diplomatique il y a environ quatre décennies, y compris l'Accord Général de Coopération Economique et Scientifique de juin 1985 à Yamoussoukro.

Plus de quatre décennies plus tard, rien ou presque ne s'est passé au-delà des relations diplomatiques, basées sur l'ouverture d'ambassades dans les deux pays en 1984 et la signature de l'accord pour l'établissement d'une commission bilatérale de coopération. Diverses raisons ont empêché l'établissement d'un partenariat stratégique fructueux, qui est aujourd'hui considéré par les autorités des deux pays comme ayant une grande marge de progression et des résultats positifs pour les deux peuples.

C'est dans cet esprit que les parties ont décidé de reprendre les archives et d'utiliser l'accord de 2001 pour réactiver définitivement la coopération en avril dernier, à l'occasion de la première session de la Commission bilatérale de coopération qui s'est tenue à Luanda. La réunion a permis d'évaluer les projets en cours entre les deux pays, ainsi que de passer en revue les accords en vigueur et les contraintes qui pèsent sur la matérialisation des engagements pris entre les parties.

Au cours de la réunion de Luanda, présidée par le ministre angolais des Relations extérieures, Téte António, et le ministre des Affaires étrangères, de l'Intégration africaine et des Ivoriens de l'extérieur, Léon Kacou Adom, plusieurs instruments ont été signés pour renforcer la coopération dans divers domaines. Ces protocoles permettront de rehausser le niveau des relations dans les secteurs de l'agriculture, du pétrole et du gaz, de l'intérieur, de l'administration territoriale, du tourisme, des télécommunications, des technologies de l'information et de la communication sociale, de la santé, de la culture, de l'environnement, de l'enseignement supérieur et de l'éducation.

Ils couvrent également la restructuration du système d'administration publique et les incitations fiscales visant à accroître les investissements étrangers dans les deux économies, soit un total de 17 instruments juridiques. Ces instruments devront maintenant être confirmés par les Présidents João Lourenço et Alassane Ouattara au cours de la visite de 48 heures que l'homme d'État angolais entamera ce jeudi à Abidjan, la capitale économique ivoirienne.

L'agriculture et le pétrole dominent la coopération

Dans le cadre de la reprise de la coopération, l'un des secteurs qui intéresse le plus l'Angola est l'agriculture. L'économie de la Côte d'Ivoire est basée sur l'agriculture, qui emploie 68% de la population, principalement dans la culture du cacao, et est l'un des plus grands exportateurs au monde, avec une production annuelle de 1.335.000 tonnes.

Le pays est également le premier exportateur mondial d'huile de palme, le troisième producteur de coton, le premier producteur de caoutchouc en Afrique et le quatrième au monde (83 000 tonnes par an), sans compter les plantations d'ananas (30 000 tonnes), de bananes et de sucre, qui sont des éléments importants de la balance commerciale.

Ces chiffres démontrent l'expérience des ivoiriens dans l'agriculture, un vecteur qui s'inscrit dans la stratégie du Gouvernement angolais de développement et de diversification de l'économie, trop dépendante du pétrole. À cette fin, le Gouvernement angolais, par l'intermédiaire du ministère de l'Agriculture et des forêts, analyse un ensemble de modèles agricoles de Côte d'Ivoire à mettre en oeuvre en Angola.

C'est dans cette optique qu'en février dernier, le secrétaire d'État angolais à l'Agriculture et à l'élevage, João Bartolomeu Cunha, s'est rendu dans ce pays d'Afrique de l'Ouest pour évaluer les systèmes liés aux cultures de café, d'huile de palme et de cacao. À cette occasion, João Bartolomeu Cunha a visité le Centre de recherche agricole, spécialisé dans la culture et la multiplication de plants de café, d'huile de palme et de cacao, ainsi que les secteurs agricoles et industriels liés à la plantation, à la production, à l'industrialisation et à la commercialisation de ces produits.

Les équipes techniques des deux pays ont défini les secteurs d'intérêt mutuel qui pourraient être inclus dans les projets de documents en vue de la signature ultérieure d'accords de coopération dans les domaines mentionnés. A l'époque, cette idée a été défendue par le président de l'Association Industrielle de l'Angola (AlA), José Severino, pour qui l'Exécutif angolais devrait investir dans une coopération "intense" entre l'Angola et la Côte d'Ivoire.

Pour favoriser la libre circulation des personnes et des biens, Luanda et Abidjan parlent également d'ouvrir une liaison aérienne entre les deux capitales, via les compagnies aériennes (TAAG et Air Côte d'Ivoire), afin de stimuler la coopération entre les classes d'affaires des deux pays. De l'Angola, la Côte d'Ivoire veut tirer parti de son expérience en matière d'exploration pétrolière et gazière, avec la découverte de grandes quantités de ces ressources.

Des experts estiment que le pays deviendra l'un des dix premiers producteurs de pétrole d'Afrique d'ici 2027.

Un vaste champ pétrolier a été découvert sur la plate-forme de Côte d'Ivoire, dans les eaux du golfe de Guinée, dont les réserves sont estimées entre 1,5 et 2 milliards de barils de pétrole et jusqu'à 2,4 trillions de pieds cubes (environ 67 milliards de mètres cubes) de gaz naturel. L'Angola est l'un des principaux producteurs de pétrole d'Afrique et les autorités ont récemment annoncé que le pays dispose d'un potentiel d'environ 50 milliards de barils de pétrole à explorer, dont près de 10 milliards ont déjà été découverts.

L'augmentation de 32 à 50 blocs d'exploration pétrolière et gazière d'ici 2025 est l'un des objectifs de l'Agence nationale du pétrole, du gaz et des biocarburants, en vue de renforcer la production pétrolière en Angola. Selon l'ANPG, la production pétrolière de l'Angola en avril a totalisé 32.206.719 barils, ce qui correspond à une moyenne journalière de 1.073.557 barils de pétrole, par rapport à la prévision de 1.129.395 barils.

L'Angola souhaite approfondir la coopération dans le domaine du pétrole et des produits pétroliers, et clarifier l'avenir de sa participation de 20 % dans la Société ivoirienne de raffinage (SIR). La Côte d'Ivoire a un revenu par habitant relativement élevé (1.662 dollars en 2017) et joue un rôle clé dans le commerce de transit vers les pays voisins enclavés.

Le pays est la plus grande économie de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, représentant 40 % du PIB total de l'union monétaire, et est également le quatrième exportateur de biens généraux en Afrique subsaharienne (après l'Afrique du Sud, le Nigéria et l'Angola) et le premier exportateur mondial de cacao. Dans le domaine de la santé, l'Angola souhaite bénéficier de l'expérience acquise par ce pays qui dispose d'un des rares centres de cardiologie en Afrique.

Après une longue période de concertation à différents niveaux, les autorités angolaises et ivoiriennes estiment que les conditions sont réunies pour lancer leur coopération économique. C'est pourquoi, outre la signature des accords, le Président João Lourenço visitera des industries stratégiques de ce pays francophone. Un forum d'affaires est également prévu, auquel participeront une vingtaine d'hommes d'affaires angolais de différents secteurs.