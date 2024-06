Angola: La Côte d'Ivoire veut consolider la relation exceptionnelle d'amitié avec le pays

Abidjan — Le Président de la Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, a souligné ce jeudi, à Abidjan, la volonté commune de consolider les relations exceptionnelles d'amitié et de coopération entre son pays et l'Angola.

Dans des déclarations à la presse, après avoir assisté à la signature de 14 instruments juridiques entre les deux pays, Alassane Ouattara a assuré de la volonté du gouvernement ivoirien d'investir dans la diversification et de respecter les accords signés. L'Angola et la Côte d'Ivoire ont signé jeudi, à Abidjan, 14 nouveaux accords de coopération en vue de renforcer la coopération, en mettant l'accent sur les secteurs de l'agriculture, de la santé, du pétrole et du gaz, des transports, de la justice, de la culture, du tourisme, de la recherche scientifique et du commerce.

Accompagné de son homologue angolais, João Lourenço, l'homme d'État ivoirien a souligné que les deux pays ont tenu la première session de la Commission de coopération bilatérale Angola-Côte d'Ivoire, 23 ans après sa création. Pour Alassane Ouattara, la forte délégation angolaise, composée de membres du gouvernement et d'hommes d'affaires, témoigne de l'intérêt de l'Angola à consolider la coopération et l'amitié avec le peuple ivoirien.

D'autre part, il a salué la rencontre privée avec João Lourenço, la jugeant très fructueuse et permettant de renforcer les relations nouées il y a quelques années. Il a félicité les diplomates des deux pays pour le travail accompli à travers la constance des relations et des discussions bilatérales. Il a salué les efforts du Chef de l'Etat angolais dans la pacification de l'Afrique Centrale et Australe et sa participation personnelle dans la recherche de solutions aux problèmes dans ces zones, notamment en sa qualité de président par intérim de la SADC.

"Ce n'est pas une tâche facile, mais nous suivons les progrès réalisés. Je vous félicite pour votre leadership et votre contribution qui vous ont permis d'avancer sur la voie du progrès de votre pays", a-t-il déclaré. Concernant l'actualité du continent africain, il a souligné la nécessité pour les États de coopérer en matière de sécurité et de défense pour garantir la paix et la stabilité afin de lutter efficacement contre le terrorisme, la piraterie maritime et toutes les formes de trafics.

Le président de la République d'Angola, João Lourenço, effectue, depuis ce mercredi une visite officielle de 48 personnes en Côte d'Ivoire, à l'invitation de son homologue Alassane Ouattara.