Angola: Le pays et la Côte d'Ivoire signent 14 accords de coopération

Abidjan — L'Angola et la Côte d'Ivoire ont signé jeudi, à Abidjan, 14 accords de coopération, au cours d'une cérémonie présidée par les Chefs d'État des deux pays, João Lourenço et Alassane Ouattara, respectivement.

Il s'agit de protocoles qui élèveront le niveau des relations dans les secteurs de l'agriculture, du pétrole et du gaz, de l'intérieur, de l'administration territoriale, du tourisme, des télécommunications, des technologies de l'information et de la communication sociale, de la santé, de la culture, de l'environnement, de l'enseignement supérieur et de l'éducation.

Ils couvrent également la restructuration du système d'administration publique, la radiodiffusion, les ressources en eau, la jeunesse et le sport, l'économie numérique, le développement économique et commercial. Dans la reprise de la coopération, ce sont les échanges économiques qui ressortent, principalement l'agriculture, pour l'Angola, et le pétrole et le gaz pour la partie ivoirienne.

Dans le cadre de la diversification de l'économie angolaise, qui accorde progressivement une plus grande importance au domaine de l'agriculture comme secteur clé de ce défi, l'Angola peut "boire" de l'expérience ivoirienne, qui, en plus d'être considérée comme autosuffisante d'un point de vue alimentaire, elle a une économie soutenue, depuis longtemps, essentiellement par la production de café, de cacao et de noix de cajou, ainsi que par la recherche scientifique dans ce domaine.

L'économie de la Côte d'Ivoire repose sur l'agriculture, qui emploie 68% de la population, principalement dans la culture du cacao, étant l'un des plus grands exportateurs au monde, avec une production annuelle moyenne de 1 335 mille tonnes. Le gouvernement angolais, à travers le ministère de l'Agriculture et des Forêts, analyse un ensemble de modèles agricoles de Côte d'Ivoire à mettre en oeuvre sur le territoire national.

De l'Angola, la Côte d'Ivoire veut profiter de son expérience en matière d'exploration pétrolière et gazière, avec la découverte de grandes quantités de ces ressources. Des indicateurs de croissance potentielle dans le secteur pétrolier et gazier de ce pays d'Afrique de l'Ouest sont récemment apparus et les experts estiment que la Côte d'Ivoire deviendra l'un des 10 plus grands producteurs de pétrole d'Afrique d'ici 2027.

L'Angola souhaite approfondir la coopération dans le domaine du pétrole et de ses dérivés, ainsi que clarifier l'avenir de sa participation dans la Société Ivoirienne de Raffinage (SIR), qui s'élève à environ 20%. Dans le domaine de la Santé, l'Angola veut bénéficier de l'expérience acquise par la Côte d'Ivoire et qui possède l'un des rares Centres de Cardiologie en Afrique.

Dans le domaine de la défense, l'accord vise essentiellement l'échange d'expériences, d'informations de renseignement, la formation et la mutualisation des forces pour lutter contre le terrorisme, la piraterie et la criminalité transfrontalière. Les parties sont conscientes que la mise en oeuvre de ces accords dépend d'une mobilité facilitée des personnes et des biens. Le partenariat dans le domaine des transports vise à relier les deux capitales et par conséquent relier les sous-régions de l'Afrique de l'Ouest et du Centre.

De cette manière, on comblera le déficit et les inconvénients existant sur le continent africain, qui voit souvent ses voyageurs gravir d'autres continents pour atteindre une capitale africaine, en moins de trois heures, comme c'est le cas de Luanda/Angola et d'Abidjan/Côte d'Ivoire. Les accords ont été signés dans le cadre de la visite officielle de 48 heures que le Président angolais, João Lourenço, effectue en Côte d'Ivoire et qui vise à relancer de la coopération, nouée en 1985. Dans ce contexte, un forum d'affaires entre hommes d'affaires des deux pays est également prévu vendredi.