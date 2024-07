Afrique Australe: Le FP-SADC lance un Plan stratégique axé sur la démocratie inclusive

Luanda — Le Forum parlementaire de la SADC (FP-SADC) a lancé ce lundi, à Luanda, son Plan stratégique pour la période 2024-2028, qui donne la priorité à la démocratie inclusive, aux droits de l'homme, à la justice climatique et à la prospérité socio-économique de l'Afrique australe.

La présidente du Parlement angolais, Carolina Cerqueira (hôte), et le président du FP-SADC, Roger Macienne, ont coupé le ruban lors du lancement de la feuille de route, qui vise à consolider la démocratie pour les citoyens des pays de la SADC. Le Plan stratégique a été présenté par le secrétaire général du FP-SADC, Boemo Sekgoma, lors de la 54ème Assemblée plénière de l'Organe parlementaire régional, qui se tient sous le thème « Le rôle des parlements dans la promotion des politiques d'énergies renouvelables dans la région de la SADC et dans la création d'un marché régional unique de l'énergie".

Boemo Sekgoma a indiqué, à l'occasion, que dans le Plan stratégique, le FP-SADC a promulgué sa vision d'être le promoteur d'une démocratie inclusive qui donne la priorité aux droits de l'homme, à la justice climatique et à la prospérité socio-économique pour l'Afrique australe. Il espère que la feuille de route pourra aborder efficacement tous les domaines énumérés, promouvoir un environnement sain au niveau des parlements nationaux de la SADC et de renforcer leurs lois modèles.

%

Le Plan stratégique du PF-SADC vise à atteindre une amélioration de 40 % de l'efficacité et des performances parlementaires grâce à des programmes de développement des capacités durables des députés, des parlements nationaux et de leur personnel. Il vise à augmenter le niveau de satisfaction des parlementaires à 75%, à travers des programmes de renforcement des capacités et de soutien au plaidoyer, adaptés à leurs besoins et priorités d'ici 2028. Le Plan stratégique vise également à atteindre une amélioration de 20 % de l'efficacité opérationnelle et de la transparence grâce à une meilleure planification, gestion financière et gouvernance, mesurée par des indicateurs clés de performance et des rapports d'audit d'ici 2028.

Les objectifs de la Feuille de route sont également de mettre en oeuvre avec succès des initiatives parlementaires qui contribuent à lutter contre le changement climatique et à promouvoir le respect de l'environnement, entraînant une réduction mesurable des émissions de carbone d'au moins 30 % par rapport à l'année de référence d'ici 2028. Augmenter la participation du personnel à 80 % grâce à des programmes de développement professionnel, un environnement de travail favorable et des opportunités d'évolution de carrière au sein du Secrétariat d'ici 2028 fait également partie des objectifs stratégiques de la feuille de route du FP-SADC.

Elle vise également à garantir des ressources financières durables, telles que déterminées par les membres pour le fonctionnement du PF SADC jusqu'en 2028. Cependant, le président du Forum parlementaire de la SADC, Roger Macienne, a souligné qu'ils étaient face à une feuille de route qui comprend là où les membres veulent parvenir et comment y arriver, c'est-à-dire que «c'est un document avec lequel nous travaillerons et avec lequel nous vivrons et par.»

Selon le responsable, ce plan a connu un processus très long et ardu avant sa mise en oeuvre. De son côté, le président du Parlement du Zimbabwe, Jacob Mudenda, a exprimé la nécessité de lever des fonds pour financer le Plan stratégique, afin d'atteindre pleinement ses objectifs. L'ouverture officielle de la 55ème Assemblée plénière du FP-SADC aura lieu mardi avec les discours du président de cet organisme régional, Roger Macienne, de la présidente de l'Assemblée nationale d'Angola, Carolina Cerqueira, et d'une haute entité de l'Exécutif angolais.

La SADC est une communauté régionale composée de 16 États membres, à savoir l'Angola, le Botswana, les Comores, la République démocratique du Congo, l'Eswatini, le Lesotho, Madagascar, le Malawi, Maurice, le Mozambique, la Namibie, les Seychelles, l'Afrique du Sud, la Tanzanie, la Zambie et le Zimbabwe. La mission de l'organisation est de promouvoir une croissance économique et un développement socio-économique durables et équitables, grâce à des systèmes de production efficaces, une coopération et une intégration plus approfondies, une bonne gouvernance, une paix et une sécurité durables, afin que la région émerge comme un acteur compétitif et efficace dans les relations internationales et dans l'économie mondiale.