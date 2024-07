Afrique Australe: La présidente du Parlement angolais prône la paix et la stabilité dans la SADC

Luanda — La présidente de l'Assemblée nationale, Carolina Cerqueira, a défendu lundi, à Luanda, que l'accent mis sur la paix, la stabilité et la sécurité doit continuer à être une priorité au niveau des Parlements de la Communauté de Développement de l'Afrique Australe (SADC).

Le leader du Parlement angolais s'exprimait à l'occasion du lancement du Plan stratégique du Forum parlementaire de la SADC pour la période 2024-2028, en marge de la 55ème Assemblée plénière parlementaire de cet organisme régional, qui se déroule à Luanda. Carolina Cerqueira a souligné que la région du Sud était, jusqu'à récemment, la plus stable du continent, "mais nous connaissons les symptômes de certaines situations de conflit qui pourraient affecter la vie des populations, la résilience et l'inclusion qui doivent être menées par les parlements".

La parlementaire a déclaré qu'il était nécessaire de travailler ensemble pour avoir des parlements forts, inclusifs et résilients. Carolina Cerqueira a souligné que les plus de 3 500 parlementaires de la SADC ont le devoir sacré de représenter dignement leur électorat, les citoyens de la communauté.

Elle a rappelé que le travail d'un député implique des questions aussi diverses que la santé maternelle et infantile, l'éducation, la gestion des finances publiques, le développement de la jeunesse, les avancées technologiques (y compris l'intelligence artificielle), l'agriculture et la sécurité alimentaire, l'industrialisation, la gestion des terres et de l'eau, le changement climatique, gestion des catastrophes, égalité des sexes, la bonne gouvernance, entre autres.

"La vie des gens dépend littéralement de nous et du travail que nous accomplissons. C'est pourquoi nous avons le devoir d'assumer cette énorme responsabilité de la meilleure façon possible", a-t-elle soutenu.

Plan stratégique du FP-SADC

Carolina Cerqueira a exprimé sa satisfaction du fait que l'une des principales aspirations du Plan stratégique du FP-SADC est de revitaliser l'implication parlementaire basée sur les fonctions du Parlement, à savoir la législation, la représentation, le contrôle et la surveillance. Elle a souligné que la vision contenue dans le Plan stratégique est celle d'une SADC unifiée, accordant une attention particulière au développement socio-économique, à l'innovation et à la paix, le tout soutenu par des parlements forts.

Selon la responsable, le Plan stratégique souligne l'engagement de l'organisation à promouvoir des institutions parlementaires inclusives, cohésives et efficaces, contribuant ainsi au progrès et à la prospérité de la région de l'Afrique australe. "En bref, ce Plan stratégique est un lien entre toutes nos contributions, il représente nos espoirs et nos aspirations en tant que représentants des peuples de la région et la manière dont nous espérons les réaliser", a-t-elle soutenu.

Transformation du FP-SADC en Parlement régional

La présidente de l'Assemblée nationale a souhaité, à l'occasion, que la transformation du FP-SADC en Parlement régional se concrétise intervienne prochainement. Carolina Cerqueira s'est réjouie que la Namibie ait ratifié il y a quelques jours le protocole d'institutionnalisation du Parlement de la SADC. Selon la parlementaire angolaise, "ce fait représente la maturité de nos pays et de nos parlements par rapport à la nécessité de créer un Parlement de la SADC pour apporter des solutions aux nombreux problèmes qui existent au niveau de nos pays".

L'Angola, qui a toujours dirigé ce processus de transformation, défend l'implication de tous les membres dans le plaidoyer auprès de leurs pays pour la transformation tant attendue du Forum parlementaire de la SADC en un Parlement régional. Actuellement, 11 pays ont signé le traité, il ne reste qu'un seul pour autorisation du traité de la SADC pour la création du Parlement régional.

La SADC est une communauté régionale composée de 16 États membres, à savoir l'Angola, le Botswana, les Comores, la République démocratique du Congo, l'Eswatini, le Lesotho, Madagascar, le Malawi, Maurice, le Mozambique, la Namibie, les Seychelles, l'Afrique du Sud, la République-Unie de Tanzanie, la Zambie et le Zimbabwe.

La mission de l'organisation est de promouvoir une croissance économique et un développement socio-économique durables et équitables, grâce à des systèmes de production efficaces, une coopération et une intégration plus approfondies, une bonne gouvernance et la paix et la sécurité durables, afin que la région émerge comme un acteur compétitif et efficace dans les relations internationales et dans l'économie mondiale.