Afrique: Robotique - Madagascar représenté à la finale du Championnat d'Afrique

Encore une fois, Madagascar est représenté par la Team Robotiako au prestigieux Pan-African Robotics Competition (PARC) 2024. La compétition, qui se déroulera à Dakar, au Sénégal, du 22 au 27 juillet 2024, réunira les meilleures équipes du continent.

Le Pan-African Robotics Competition, plus communément appelé PARC, vise à stimuler la créativité et les compétences en résolution de problèmes des étudiants universitaires et jeunes professionnels. Cette année, les participants doivent développer un robot agricole (AgRobot) capable de naviguer de manière autonome et d'estimer les récoltes à l'aide de la vision par ordinateur.

Selon les organisateurs, le concours se déroule en deux phases : une phase de simulation et une phase réelle. Lors de la première phase, les équipes travaillent avec le simulateur de robot Gazebo et utilisent des outils comme ROS et OpenCV pour créer des solutions robotiques capables de réaliser des tâches agricoles autonomes. Parmi les 64 équipes de 23 pays, la Team Robotiako de Madagascar s'est démarquée en se classant parmi les 9 meilleures équipes de cette phase initiale et se prépare à affronter la deuxième phase de la compétition à Dakar.

Cette équipe est composée de quatre membres, notamment Faly Christian Andrianarison, étudiant en 3e année en mathématiques et informatique à l'Université d'Antananarivo, Manampisoa Maminiaina Herizo, 2e année en Télécommunication à l'ESPA Vontovorona, Avotriniaina Mecenni, 2e année en Électronique à l'ESPA Vontovorona et Tahiry Manantsiory Randrianjatovo, 1ère année en Design à l'IT University Andoharanofotsy. La Team Robotiako est guidée par leur mentor, Anthony Law, ingénieur en automatisme et informatique.

Fierté nationale

Les membres de Robotiako ont travaillé d'arrache-pied pour atteindre ce niveau, sacrifiant leurs nuits et jours pour perfectionner leurs compétences et leurs solutions robotiques. Ils se disent extrêmement fiers de représenter Madagascar dans cette compétition de haut niveau. L'année précédente, une équipe malgache avait déjà impressionné en se classant à la 6e place parmi 60 équipes. Cette année, les espoirs sont grands pour voir la Team Robotiako monter encore plus haut sur le podium.

À noter que le PARC Engineers League ne se contente pas seulement de tester les compétences techniques des participants, mais cherche également à inspirer une nouvelle génération d'innovateurs en Afrique. En résolvant des problèmes réels grâce à la robotique et à l'intelligence artificielle, les jeunes talents comme ceux de la Team Robotiako montrent que Madagascar est sur la voie de devenir un acteur clé dans le domaine technologique.