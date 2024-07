Madagascar: Robotique - Le départ de l'équipe malgache pour Dakar reste incertain

À quatre jours de la finale du «Pan-African Robotics Competition» (PARC) 2024 qui se tiendra à Dakar, Sénégal, du 22 au 27 juillet, l'équipe malgache Robotiako fait face à un défi majeur. Elle n'a pas encore de billets d'avion pour se rendre à la compétition.

Composée de quatre membres et de leur mentor, l'équipe a lancé un appel à l'aide après avoir annoncé au début du mois de juillet qu'elle serait l'une des finalistes. « Nous n'avons, en ce moment, (NDR : hier) que 600 000 ariary alors que l'équipe doit partir au plus tard ce samedi. À ce jour, leur départ est encore incertain », déclare Santatrarinoro, une responsable de l'association Stem For Good.

Ces étudiants de l'université d'Ankatso et de Vontovorona avaient initialement espéré financer leur voyage grâce à leurs bourses universitaires et aux soutiens de leurs compatriotes. Cependant, les fonds manquent cruellement à l'appel. Sur le plan technique, Faly Christian Andrianarison, Maminiaina Herizo Manampisoa, Avotriniaina Mecenni et Tahiry Manantsiory Randrianjatovo, supervisés par leur mentor Law Anthony Randrianjatovo, sont prêts à affronter les autres équipes internationales.

Leur projet de robot est terminé et ils sont en phase de vérification finale du code informatique qu'ils présenteront lors de la compétition. « L'équipe consacre ses journées à trouver un moyen de se rendre à Dakar et ses nuits à peaufiner son entraînement », ajoute Santatrarinoro. Malgré les obstacles, l'équipe ne perd pas espoir et continue de solliciter l'aide du secteur privé. Ils comptent sur la générosité et le soutien de tous pour pouvoir représenter dignement Madagascar à Dakar.