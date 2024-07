Burkina Faso: Journalistes enlevés - «Un climat de peur et d'autocensure qui met en péril la liberté de la presse»

Au Burkina Faso, on est toujours sans nouvelles de trois journalistes. L'association Reporters sans frontières fait aujourd'hui part de son inquiétude et interpelle les autorités de transition burkinabè.

Trois journalistes manquent à l'appel au Burkina.

Kalifara Séré, chroniqueur sur la chaîne BF1, a disparu le 19 juin dernier, au lendemain d'une audition à la police judiciaire. Adama Bayala, également chroniqueur de BF1, qui n'a plus donné signe de vie depuis le 28 juin. Et Serge Oulon, directeur de publication de L'Événement, enlevé le 24 juin par des hommes se revendiquant de l'ANR, l'Agence nationale burkinabè de renseignements.

« Les familles n'ont aucune nouvelle de leurs proches, leurs confrères non plus. Et c'est très inquiétant, dans le contexte actuel au Burkina, que trois journalistes disparaissent en dix jours sans provoquer une seule réaction des autorités au Burkina ; et c'est extrêmement révoltant ce silence (et ces) stratégies d'enlèvement qu'on a déjà vus dans ce pays pour faire taire des voix critiques. Nous avons toutes les raisons de penser que ces journalistes, ces chroniqueurs, ont été la cible d'enlèvement par des membres des services de renseignement.

Il revient donc aux autorités en place de sortir de leur mutisme et de mettre tout en oeuvre pour faire toute la lumière sur le sort de ces trois journalistes.

Ces pratiques d'éléments de journalistes qu'on a vu récemment, après les enlèvements d'activistes et de défenseurs des droits humains, instaurent un climat de peur et d'autocensure qui met en péril la liberté de la presse dans un pays comme Burkina Faso qui l'avait érigée et comme pilier pendant très longtemps.»