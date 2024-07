Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, annonce son intention de se présenter pour un deuxième mandat, à l'occasion lors de son entrevue périodique avec les médias nationaux.

"A la demande de plusieurs partis et organisations politiques et non politiques et de la jeunesse, je pense que le moment est venu d'annoncer que je me présente pour un deuxième mandat comme le permet la Constitution et c'est au peuple algérien que reviendra le dernier mot", a affirmé le président de la République dans des extraits de son entrevue médiatique périodique diffusés jeudi.

"Toutes les victoires réalisées sont celles du peuple algérien et non les miennes", a dit le président de la République, ajoutant qu' "il est de notoriété publique que les recettes de l'Etat ont augmenté, que la saignée du Trésor relève du passé et que l'Algérie a récupéré les fonds dilapidés qu'elle pouvait récupérer et estimés en milliards de dollars".

Le président de la République a rappelé, dans ce contexte, que "le citoyen algérien aujourd'hui jouit de tous ses droits et accomplit ses devoirs".