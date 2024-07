Algérie: Le président Tebboune annonce sa candidature pour un deuxième mandat

En Algérie, Abdelmadjid Tebboune, 79 ans, est candidat pour un deuxième mandat présidentiel de cinq ans. Il l'a lui-même annoncé ce jeudi 11 juillet 2024 lors d'une interview télévisée, expliquant répondre à un appel des partis. En mars dernier, il avait informé de la tenue d'une élection présidentielle anticipée le 7 septembre prochain.

Abdelmadjid Tebboune se présente pour un second mandat présidentiel en Algérie. Élu en décembre 2019, après des mois de soulèvement populaire qui ont forcé Abdelaziz Bouteflika, l'ancien chef de l'État, à démissionner, le président Tebboune se porte candidat, a-t-il dit, en réponse à des appels insistants.

« À la demande de plusieurs partis et organisations politiques et non politiques et de la jeunesse, je pense que le moment est venu d'annoncer que je me présente pour un deuxième mandat comme le permet la constitution et c'est au peuple algérien que reviendra le dernier mot ».

Le président algérien met son bilan en avant

Abdelmadjid Tebboune a promis de dresser son bilan de cinq ans de gestion

« Je vais faire mon bilan face à la presse puisque je me présente comme candidat. Il est de notoriété publique que les recettes de l'État ont augmenté, que la saignée du Trésor relève du passé et que l'Algérie a récupéré dans la mesure du possible les fonds dilapidés estimés en milliards de dollars ».

D'autres personnalités ont annoncé leurs candidatures à l'image de Louisa Hanoune du parti des Travailleurs, de Youcef Aouchiche du Front des Forces socialistes (FFS) et de Hassani Chérif du Mouvement de la société pour la paix, un parti islamiste. La Cour constitutionnelle doit valider les candidatures avant la fin du mois de juillet.