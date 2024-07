Algérie: Abdelmadjid Tebboune annonce sa candidature pour un second mandat

Dakar — Le Président algérien, Abdelmadjid Tebboune, a annoncé, jeudi, sa candidature pour un second mandat à l'élection présidentielle prévue le 7 septembre, appris l'APS de source médiatique.

"A la demande de plusieurs partis et organisations politiques et non politiques et de la jeunesse, je pense que le moment est venu d'annoncer que je me présente pour un deuxième mandat comme le permet la Constitution et c'est au peuple algérien que reviendra le dernier mot", a-t-il dit.

Dans un entretien avec des médias nationaux, Abdelmadjid Tebboune, candidat à sa propre succession est revenu sur les réalisations faites sous son magistère.

"Il est de notoriété publique que les recettes de l'Etat ont augmentée", a-t-il argué indiquant que "le citoyen algérien aujourd'hui jouit de tous ses droits et accomplit ses devoirs".

Le président de la République avait au mois de mars décidé d'avancer la date de l'élection initialement prévue en décembre prochain.

Le successeur de Abdelaziz Bouteflika a été élu en 2019 avec 58% des des suffrages exprimés.