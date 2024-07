Esther Kimani, lauréate du prix Youth Adapt en 2022, reçoit l'Africa Prize for Engineering Innovation 2024

announcement

Esther Kimani, lauréate du prix YouthADAPT en 2022, a reçu, le 13 juin à Nairobi, au Kenya, le prestigieux « Africa Prize for Engineering Innovation » 2024 (Prix « Afrique pour l'innovation en ingénierie » 2024), décerné par la Royal Academy of Engineering. YouthADAPT est un programme sponsorisé par la Banque africaine de développement et le Centre mondial pour l'adaptation, dans le cadre du Programme d'accélération de l'adaptation en Afrique (AAAP).

Une solution innovante pour les petits exploitants agricoles

L'invention gagnante de Mme Kimani est un système de détection précoce de pointe, conçu pour détecter rapidement les ravageurs et les maladies des cultures, ce qui peut réduire les pertes de récolte jusqu'à 30 % et augmenter les rendements jusqu'à 40 %. Cet appareil est une solution transformatrice pour les petits exploitants agricoles du Kenya, qui perdent généralement autour de 33 % de leurs récoltes à cause des ravageurs et des maladies.

Alimenté par l'énergie solaire, l'appareil utilise des algorithmes de vision par ordinateur et d'apprentissage automatique de pointe pour identifier les ravageurs et les maladies des cultures. Il émet des alertes en temps réel dans les secondes qui suivent la détection et propose des conseils d'intervention personnalisés par SMS. Il informe également les agents agricoles gouvernementaux afin qu'ils mettent en place des stratégies plus larges de gestion des ravageurs et des maladies. La location de l'appareil ne coûte que trois dollars par mois, ce qui constitue une alternative abordable aux méthodes plus traditionnelles et plus coûteuses telles que la surveillance par drone ou les inspections manuelles.

À propos de l'Africa Prize for Engineering Innovation

Créé en 2014 par la Royal Academy of Engineering, l'Africa Prize for Engineering Innovation (Prix Afrique pour l'innovation en ingénierie) apporte son soutien à des solutions d'ingénierie évolutives et durables pour relever les défis africains. Une décennie plus tard, les anciens lauréats du prix comptent près de 150 entrepreneurs issus de 23 pays. Ces innovateurs ont créé plus de 28 000 emplois et ont eu un impact sur la vie de plus de dix millions de personnes sur le continent.

À l'occasion du 10e anniversaire du prix, la Royal Academy of Engineering a organisé une réunion des anciens lauréats, réunissant 100 anciens lauréats et finalistes pour un événement spécial de trois jours, soulignant ainsi la force et l'unité de cette communauté.

La vision d'Esther Kimani

Esther Kimani a évoqué son parcours personnel pour expliquer son innovation : « Pendant mon enfance, mes parents perdaient jusqu'à 40 % de leurs récoltes chaque saison, ce qui affectait profondément notre niveau de vie. Notre objectif est de donner aux petits exploitants agricoles, en particulier aux femmes, les moyens d'augmenter leurs revenus. Notre objectif est de toucher un million d'agriculteurs au cours des cinq prochaines années. »

Mme Kimani a reçu 50 000 livres sterling pour poursuivre le développement de son innovation, ce qui constitue le prix le plus important de l'histoire du prix, en l'honneur de son 10e anniversaire. Au cours de l'événement, les finalistes ont présenté leur projet d'entreprise à un public d'environ 700 personnes.

Autres lauréats

Trois finalistes ont reçu chacun 15 000 livres sterling :

Eco Tiles de Kevin Maina (Kenya) : un matériau pour le revêtement de toiture fabriqué à partir de plastique recyclé, qui permet de lutter à la fois contre la pollution plastique et contre les coûts de construction élevés.

La Ruche Health de Rory Assandey (Côte d'Ivoire) : un chatbot d'intelligence artificielle, « Kiko », qui fournit des informations et des services de santé essentiels ainsi qu'une solution numérique pour les prestataires de soins de santé.

Yo-Waste de Martin Tumusiime (Ouganda) : une application mobile reliant les ménages et les entreprises à des agents de collecte des déchets indépendants pour une gestion efficace des déchets.

Abubakari Zarouk Imoro a reçu le prix « One to watch », décerné par le public en direct et en ligne. Ce prix reconnaît l'impact profond de son innovation sur la valorisation des déchets et de la biomasse dans les communautés locales. Créé en 2024 en l'honneur de feu Martin Bruce, un ancien lauréat ghanéen de l'African Prize, le prix est doté de la somme de 5 000 livres sterling.

Pour plus d'informations : Joash Moitui, Communication et gestion des connaissances, Programme d'accélération de l'adaptation en Afrique - [email protected]