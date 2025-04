Conférence de presse en prélude aux Assemblées annuelles 2025 du Groupe de la Banque africaine de développement

announcement

Quoi ? Conférence de presse en prélude aux Assemblées annuelles du Groupe de la Banque africaine de développement

Qui ? Banque africaine de développement, République de Côte d'Ivoire

Quand ? Mercredi 09 avril 2025, à 13h - 14h 35 (GMT)

Où ? En présentiel à l'Immeuble CCIA à Abidjan (République de Côte d'Ivoire) et en visioconférence. Lien d'inscription ici.

En prélude aux Assemblées annuelles du Groupe de la Banque africaine de développement, son secrétaire général, Vincent Nmehielle donnera une conférence de presse, mercredi 9 avril 2025, à partir de 13h (GMT). L'économiste en chef et vice-président du Groupe de la Banque africaine de développement, Kevin Urama, participera également à la conférence de presse qui se déroulera de façon hybride, en présentiel, au siège de la Banque à Abidjan, à l'immeuble CCIA d'Abidjan, et en ligne.

Les Assemblées annuelles du Groupe de la Banque africaine de développement se tiendront du 26 au 30 mai 2025 à Abidjan, en République de Côte d'Ivoire, sur le thème : « Tirer le meilleur parti du capital de l'Afrique pour favoriser son développement ».

Les Assemblées constituent une plateforme de réflexion sur l'engagement du Groupe de la Banque quant à l'accomplissement de sa mission de développement du continent africain et d'amélioration du cadre de vie de ses populations. De ce fait, elles constituent l'événement le plus important du Groupe de la Banque. Elles comprennent la 60e Assemblée annuelle du Conseil des gouverneurs de la Banque africaine de développement et la 51e Assemblée annuelle du Conseil des gouverneurs du Fonds africain de développement, le guichet concessionnel du Groupe de la Banque.

Cette année, les Conseils des gouverneurs de la Banque africaine de développement et du Fonds africain de développement, éliront un nouveau président à la tête de l'institution pour les cinq prochaines années. Le président actuel du Groupe de la Banque, M. Akinwumi A. Adesina, achevant son deuxième et dernier mandat.

Le Groupe de la Banque est constitué de la Banque africaine de développement, du Fonds africain de développement et du Fonds spécial du Nigéria.

Plus de 3 000 participants sont attendus, notamment plusieurs chefs d'État, les ministres des Finances et les gouverneurs des banques centrales des 81 pays membres de l'institution, des responsables d'institutions financières et de développement, des acteurs du secteur privé, des universitaires, des groupes de réflexion et des leaders d'opinion, des ONG, et des représentants des médias.

Outre les réunions statutaires des gouverneurs de la Banque et du Fonds, les Assemblées 2025 seront ponctuées par des événements liés au savoir, organisés par la Banque et le pays hôte.

Les journalistes désireux de prendre part à la conférence de presse, sont priés de s'inscrire ici.

Pour en savoir plus sur les Assemblées annuelles 2025, veuillez visiter le site web dédié : https://am.afdb.org/fr

Pour participer aux Assemblées annuelles 2025 du Groupe de la Banque, cliquez sur ce lien.