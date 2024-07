Afrique de l'Est: Al-Burhan rencontre les ambassadeurs soudanais auprès du Soudan du Sud et de l'Iran

Port-Soudan — Le Président du Conseil Transitoire de souveraineté et commandant en chef des forces armées, le général Abdel Fattah Al-Burhan, a rencontré dimanche les ambassadeurs soudanais dans l'État du Sud Soudan et en islamique d'Iran, le Gen. Issam Karar et l'ambassadeur Abdulaziz Hassan, à l'occasion de leurs adieux, pour prendre leurs fonctions.

Gen. Essam Karar, ambassadeur au Soudan au Sud, a déclaré dans un communiqué de presse que la réunion avec le président du CTS avait été fructueuse et constructive, au cours de laquelle ils ont écouté les conseils et les orientations du Gen. Abdel Fattah Al-Burhan sur la situation, la nécessité de développer et de promouvoir les relations du Soudan dans divers domaines avec ces deux pays.