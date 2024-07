Maroc: Les Jeux Olympiques de Paris en chiffres

Paris — Les Jeux olympiques commencent ce vendredi, avec la cérémonie d'ouverture sur la Seine. Mais le bal sera ouvert dès mercredi par deux matchs simultanés (15h00 HL), Maroc-Argentine au stade Geoffroy-Guichard de Saint-Étienne et Espagne-Ouzbékistan au Parc des Princes à Paris.

Les organisateurs, qui promettent une véritable fête de l'olympisme mondial, ont déployé des moyens colossaux pour la réussite de cette compétition planétaire.

Voici quelques chiffres à retenir :

Cérémonie d'ouverture :

Cette cérémonie, qui se déroulera sous les yeux de 326.000 spectateurs et plus d'un milliard de personnes à travers le monde via le petit écran, sera marquée par une parade fluviale minutée (prévue pour durer 3h45) où des dizaines de bateaux, en vedette, défileront sur la Seine.

Athlètes, délégations, artistes et officiels seront répartis sur environ 90 embarcations, dont 85 dédiées au transport de plus de 6.000 sportifs (sur les 10.500 au total). Une dizaine de bateaux-mouches, ces embarcations emblématiques de Paris, prendront également part à l'événement.

Sur les berges et les ponts parisiens, quelque 3.000 danseurs et comédiens proposeront "douze tableaux artistiques, qui mettront en scène le patrimoine français.

- 10 500 athlètes, dont 60 marocains:

%

10 500 athlètes du monde entier sont attendus pour les JO de Paris 2024, dont 60 sportifs (42 hommes et 18 femmes) défendront les couleurs nationales dans 19 disciplines olympiques.

Il s'agit de l'athlétisme (13 athlètes), l'aviron (1), le beach volley (2), la boxe (3), le breaking (2), le canoë-kayak (2), le cyclisme (2), l'escrime (2), le football (18), le golf (1), le judo (3), la lutte (1), la natation (2), le skateboard (1), les sports équestres (2), le surf (1), le taekwondo (2), le tir sportif (1) et le triathlon (1).

- 45 disciplines sportives :

Haltérophilie, badminton, surf, aviron... 45 sports sont disputés lors de 329 épreuves à l'occasion de ces Jeux. Parmi les nouvelles disciplines présentes cette année, le skateboard, le surf, l'escalade et le breaking.

- 206 pays, fédérations et comités nationaux représentés :

Quelque 206, fédérations et comités nationaux olympiques sont représentés aux JO de Paris.

5.084 médailles fabriquées :

Quelque 5.084 médailles ont été conçues par le célèbre joaillier Chaumet avec des morceaux de 18 grammes de métal de la tour Eiffel, taillés en forme d'hexagone et gravés du logo de Paris 2024. L'autre face représente Athéna Niké, la déesse grecque de la victoire.

Chaque médaille mesure 85 mm de diamètre, 9,2 mm d'épaisseur, avec des poids différents selon le métal : 529 g pour l'or, 525 g pour l'argent et 455 g pour le bronze.

Une quarantaine de sites de compétition :

Les Jeux se dérouleront principalement à Paris dans les sites emblématiques de la capitale (château de Versailles, place de la Concorde, Grand palais). D'autres sites seront associés, notamment Tahiti pour le surf, le stade Pierre Mauroy de Villeneuve-d'Ascq, le Centre national de tir sportif de Châteauroux, les stades de football de Saint-Etienne, Bordeaux, Nantes, Lyon ou Nice.

Près de 9 millions de billets vendus :

Les Jeux olympiques de Paris ont battu le record de vente de billets, avec 8,7 millions vendus.

Selon le type d'événement, le lieu de l'épreuve ou l'enjeu de la compétition, les tarifs s'échelonnent de 15 à 900 euros.

Un budget avoisinant les 11 milliards d'euros :

Le budget des JO est estimé à 11,8 milliards d'euros, financé en quasi-intégralité (96%) par des recettes privées, notamment du Comité International Olympique, des entreprises partenaires, de la billetterie des Jeux ou encore des licences.

Il a servi à financer tous les aspects liés à la planification, à l'organisation et à la livraison des Jeux : location, aménagement et fonctionnement des sites, organisation des compétitions, accueil des délégations, hébergement et transports des athlètes, sécurité des lieux de compétition, cérémonies d'ouverture et de clôture.

15 millions de touristes attendus pour les JO :

Plus de 15 millions de visiteurs sont attendus dans la capitale française pendant les Jeux Olympiques, sans compter les dix millions de touristes habituels qui affluent sur la ville pour les vacances d'été.

Un dispositif de sécurité exceptionnel :

Quelque 45 000 policiers vont être déployés durant les JO. Ils recevront le soutien de diverses équipes de policiers internationaux venus en renfort, sans compter les 50 000 agents de sécurité privée mobilisés pour la surveillance des différents sites d'accueil des athlètes et des spectateurs.