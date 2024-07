Afrique: Un festival panafricain de la gastronomie prévu à Brazzaville

La soirée de gala du festival panafricain de la gastronomie, "Festi gastro+242", aura lieu dans les jardins du mémorial Pierre-Savorgnan-de-Brazza, le 28 juillet, sur le thème « De la ferme à l'assiette ».

L'annonce de la tenue du festival panafricain qui regroupera plusieurs chefs étoilés de l'Afrique du Sud, d'Angola, du Bénin, du Burkina Faso, du Burundi, du Cameroun, de la Côte d'Ivoire, du Gabon, de la République démocratique du Congo, du Rwanda, du Togo, de France, de Jordanie et de la Turquie a été faite à la directrice générale du mémorial Pierre-Savorgnan-de-Brazza, Bélinda Ayessa, par le président de la Fédération congolaise des cuisiniers, pâtissiers et restaurants sportifs, champion du monde en cuisine et ambassadeur des cuisiniers d'Afrique centrale, Madzou Moukassa.

Accompagné des membres de cette fédération, Madzou Moukassa a expliqué à la presse la raison de cet échange avec la directrice générale de cette institution culturelle. « Nous sommes venus ici pour présenter officiellement le Festival panafricain de la gastronomie. Le but de notre festival c'est de valoriser la cuisine congolaise de la ferme à l'assiette.

L'idée c'est de créer le rêve congolais et que les gens consomment congolais. C'est avec beaucoup de plaisir et d'honneur que nous avons été reçus ici au mémorial par madame la directrice et nous sommes très heureux. Nous sommes venus ici pour solliciter le site et le parrainage de Mme Bélinda Ayessa, qui du reste a été très contente de nous recevoir et a approuvé notre idée.

Nous avons invité les plus grands chefs africains de la gastronomie dont le président de l'Union africaine qui est le chef Benjamin du Burkina Faso, nous avons le chef de l'Union africaine des chefs, le chef Sung et nous aurons aussi le chef Yassine qui revient de la Jordanie », a-t-il souligné.

De son côté, Bélinda Ayessa, choisie comme marraine de cette activité gastronomique, a loué cette initiative de grande envergure, tout en prodiguant quelques conseils à Madzou Moukassa et son équipe pour sa bonne tenue.

Avant de se séparer, le président de la Fédération des cuisiniers du Congo, Madzou Moukassa, a remis à Bélinda Ayessa un présent de vin "Made in Congo". Notons que cette soirée de gala connaîtra une animation artistique, un défilé de mode, la remise des trophées de récompenses et des diplômes de participation.