Ile Maurice: Seating arrangement - Adrien Duval refuse et l'opposition boycotte

Un «prétexte» pour ne pas assister aux travaux parlementaires ? En tout cas, Arvin Boolell avait écrit au nouveau speaker lundi pour demander de changer le seating arrangement de l'opposition au sein de l'Assemblée nationale. Le leader de l'opposition avait mis en avant le fait qu'avec les derniers chamboulements politiques qui ont eu lieu, les députés du PTr, du MMM et des Nouveaux Démocrates doivent s'asseoir ensemble.

Sans le dire, Arvin Boolell et l'opposition voulaient que les deux députés du PMSD, Patrick Armance et Xavier-Luc Duval, depuis la nomination d'Adrien Duval au perchoir, aillent s'installer aux côtés des élus du gouvernement ou ailleurs, mais pas au milieu des membres de l'opposition. Les deux députés bleus, eux, ne veulent pas bouger.

Contacté à ce propos, Xavier-Luc Duval dit ne pas comprendre ce que veut l'opposition. «Paul Bérenger n'a qu'à aller se mettre à côté d'Arvin Boolell. Moi, quand j'étais dans l'opposition avec Ramgoolam entre 2000 et 2005, j'occupais le siège à côté de ce dernier. Il y a d'autres sièges vers lesquels Paul Bérenger peut bouger...»

Le poulailler de l'Assemblée

Nando Bodha, qui se dit dans l'opposition mais qui ne forme pas partie de l'alliance PTr-MMMND, est assis lui dans le «poulailler» - comme l'appellent les députés - soit dans un des sièges se trouvant à l'arrière, ceux qu'occupent également Khushal Lobine, Richard Duval, Farhad Aumeer, Ehsan Juman et Mahend Gungapersad notamment, mais aussi des backbenchers de la majorité. Pour Nando Bodha, le problème vient surtout de l'arrangement qui avait été mis en place durant le Covid.

«Après la pandémie, tous les Parlements du monde ont rétabli l'arrangement pré-Covid, c'est-à-dire la non-nécessité de respecter la distanciation sociale. Sauf à Maurice.» Bodha est-il d'accord avec l'exigence de l'opposition qui souhaite «éjecter» Xavier-Luc Duval et Patrick Armance des sièges qui se trouvent dans les travées qu'elle occupe ? «Écoutez, Xavier-Luc Duval doit dire au speaker s'il est dans l'opposition, avec le gouvernement ou s'il veut, avec Armance, siéger en indépendant.»

Selon la réponse d'Adrien Duval faite à Arvin Boolell hier, «il n'y a pas de consensus parmi les membres de l'opposition». C'est tout. Le nouveau speaker ne précise pas ce que Xavier-Luc Duval lui a dit. Ce dernier a-t-il affirmé que le PMSD demeure dans l'opposition ? Tout porte à croire que oui. Car si son père avait dit à Adrien que le PMSD voulait s'allier avec le gouvernement ou siéger en indépendant, il est probable que le speaker lui aurait dit de former un autre groupe.

Enfin, c'est ce qu'aurait décidé Adrien Duval en principe. Nando Bodha reconnaît que le PMSD a le droit de siéger en indépendant «comme cela se fait ailleurs dans le monde. Un indépendant peut voter pour ou contre un projet de loi par exemple».

«PMSD on the fence»

D'un autre côté, il est possible, nous dit un membre de l'opposition, que Xavier-Luc Duval et Patrick Armance veuillent faire croire qu'ils sont dans l'opposition «sans vraiment l'être. Le PMSD jouerait le même jeu que le gouvernement en cachant le plus longtemps possible la vérité sur une alliance avec le MSM. C'est pour cela que le PMSD ne veut pas bouger. Le seating arrangement est plus qu'un symbole. Le PMSD ne peut pas sit on the fence».

Pour l'opposition, il y a non seulement le problème du PMSD qui siège au milieu des rangs de l'opposition alors que sa position politique est ambiguë, il y a aussi donc la distanciation sociale qui n'a plus sa raison d'être. Mais il y a surtout le réarrangement imposé par Sooroojev Phokeer lors de la rentrée parlementaire. Selon Paul Bérenger qui s'exprimait à ce sujet hier, «c'est un arrangement communal et machiavélique». Mais il n'a pas voulu en dire plus.

En fait, Phokeer aurait ordonné un seating arrangement qui fait croire surtout aux téléspectateurs assistant aux travaux parlementaires que l'opposition n'est constituée que de membres issus de minorités ethniques, les hindous de l'opposition se trouvant à l'arrière à l'exception du leader de l'opposition Arvin Boolell. «Si c'était vraiment la motivation de Phokeer, ce serait très tordu de sa part», nous dit un député de l'opposition.

Que peut-on dire de cette exigence de l'opposition concernant le seating arrangement ? A-t-elle boycotté la séance d'hier rien que pour protester contre le refus d'Adrien Duval. Boycottera-t-elle les autres séances ? Lors de la rencontre des membres de l'opposition avec la presse hier, nous avons fait remarquer que le boycott des travaux hier est à l'avantage du gouvernement car celui-ci n'aura pas à faire face aux questions y compris les Private Notice Questions.

À cela, Arvin Boolell a répondu que l'opposition attendait une réponse concernant la suspension de trois de ses membres. La réponse, on la connaît : le cas des trois membres suspendus a été référé au Directeur des poursuites publiques parce qu'ils avaient accédé au Parlement jeudi dernier bien qu'étant suspendus.

Par ailleurs, Arvin Boolell a annoncé que l'opposition organisera un meeting le 11 août à La Louise «dans la circonscription de Xavier-Luc Duval».