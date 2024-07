Ile Maurice: Des premières et des changements

Les effets du départ de Sooroojdev Phokeer et de l'arrivée d'Adrien Duval comme speaker étaient visibles au sein de l'Hémicycle hier. D'ailleurs, Xavier-Luc Duval a été vu en train de prendre la direction du bureau du speaker une dizaine de minutes avant le début de la séance, chose qu'il n'aurait pas fait auparavant...

À son arrivée, il s'est mis aux côtés de Patrice Armance, l'autre député du Parti mauricien social-démocrate (PMSD) après que l'assistant-clerk, Navin Gopall, lui a adressé quelques mots. Nando Bodha, le seul député qui n'est pas membre de l'alliance de l'opposition, n'était pas présent. Surprise toutefois : Kenny Dhunoo, élu du gouvernement, est venu s'entretenir avec le leader du PMSD. «Boss, ki manier», lui a-t-il demandé. «Korek», a répondu Xavier-Luc Duval, avant que les deux n'entament une longue conversation.

Pourtant, ils ne s'entendaient pas auparavant, ayant eu divers accrochages dans le passé au Parlement. Xavier-Luc Duval avait même reproché à Kenny Dhunoo d'être venu le voir à deux reprises pour obtenir du travail alors qu'il était membre du PMSD avant les élections de 2019...

Autre fait notable : Adrien Duval a fait son arrivée avec un nouveau serjeant-at-arms, le constable Beerbul. D'aucuns nous ont fait comprendre qu'il occupe ce poste temporairement, l'autre serjeant-at-arms, Premduth Seegobin, ayant pris des congés pour des raisons familiales. Néanmoins, on se souvient qu'à plusieurs reprises, Sooroojdev Phokeer avait ordonné à Premduth Seegobin de «carry away» des membres de l'opposition, le dernier en date étant Ehsan Juman.

Le policier avait fait preuve de diplomatie pour faire partir ce dernier au lieu de le conduire manu militari hors du Parlement. On se rappelle également de la fois où Sooroojdev Phokeer avait bousculé Premduth Seegobin dans le couloir de l'Assemblée nationale, le sommant de «take away» Paul Bérenger, quelques minutes après avoir fait des allusions la santé mentale du leader du Mouvement militant mauricien. «He may be mad!», avait lâché Phokeer.

Revenons-en à la séance d'hier. Xavier-Luc Duval et Patrice Armance se sont mis débout à l'arrivée d'Adrien Duval alors qu'ils ne le faisaient guère durant le speakership de Sooroojdev Phokeer. Le nouveau patron du perchoir a, qui plus est, donné le ton dès sa prise de parole en faisant pas moins de cinq annonces en une quinzaine de minutes. Et durant lesquelles il n'a pas manqué de critiquer l'attitude des élus de l'opposition lors de sa prestation de serment jeudi dernier.

À un moment, Adrien Duval devait faire valoir que contrairement à ce qui a été dit par l'opposition, il n'y a jamais eu de mail émanant du bureau du clerk pour inviter Rajesh Bhagwan, Ehsan Juman et Joanna Bérenger, qui avaient tous été suspendus, à se rendre à l'Assemblée nationale jeudi dernier, jour de sa nomination. «Menteur ! Shame!», a-t-on alors entendu au sein de l'hémicycle. Pratiquement au même moment, Zahid Nazurally a fait son entrée pour repartir une quarantaine de minutes plus tard.

Par la suite, le speaker a renversé deux décisions prises par Sooroojdev Phokeer concernant les questions sur les municipalités et les conseils des districts et la présence des députés suspendus dans l'enceinte de l'Assemblée nationale.

Pas de démagogie

Par ailleurs, la question de Salim Abbas Mamode sur le nombre des voitures officielles qui étaient à la disposition de Navin Ramgoolam lorsqu'il était Premier ministre n'a pas eu l'effet escompté. «So bofrer ousi ti gagn loto?» s'est tout de même étonné Deepak Balgobin quand le Premier ministre par intérim, Steven Obeegadoo, a laissé comprendre qu'une voiture avait été mise à la disposition de Vijay Joypaul. Le backbencher du MSM devait enchainer pour demander si Nandanee Soornack avait bénéficié d'une voiture officielle.

Le Premier ministre par intérim a déclaré qu'il y avait eu une enquête en 2015, mais les enquêteurs n'ont trouvé aucune liste avec son nom. «Sa osi zot inn kasiet», a ajouté un membre du gouvernement. À vrai dire, contrairement à Pravind Jugnauth, son numéro deux n'a pas voulu faire de la démagogie. Tout comme sur les questions concernant l'agression des employés de la télévision nationale lors du meeting de l'opposition ou encore sur l'arrestation d'Akil Bissessur., il est resté sur les faits et cela a amené Joanne Tour, la députée du MSM, à secouer la tête.

Ceux ayant pris la parole après Steven Obeegadoo, notamment Sudheer Maudhoo, Renganaden Padayachy et Mahen Seeruttun, ont félicité le nouveau speaker. Le ministre de la Pêche a été celui a fait le premier geste. Il a cité Gaëtan Duval, tout en souhaitant qu'Adrien Duval ait la même longue carrière que son grand-père. Tout le monde a frappé sur le pupitre, y compris les deux députés du PMSD. Par ailleurs, c'est une première sous ce mandat. La séance de questions réponses a pris fin à 12 h 32. En l'absence des membres de l'opposition, les ministres et le Premier ministre adjoint n'ont répondu qu'à huit questions.