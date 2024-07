Afrique: JO Paris 2024 - Un forum ministériel sur 'Le sport change la donne' tenu au siège de l'Unesco

A l'initiative de la directrice Audrey Azoulay, l'Unesco a organisé le 24 juillet, en marge de la tenue des Jeux olympiques (JO) de Paris 2024, un forum ministériel de haut niveau, dans la continuité du forum multipartite de la veille, en vue de la recherche des solutions pour construire un héritage sportif durable et équitable.

L'événement a réuni des représentants gouvernementaux des secteurs du sport, de l'éducation et de l'égalité, ainsi que des professionnels du sport, des éducateurs et des acteurs de la société civile. Il y a été rappelé que l'Unesco reconnaît l'attrait universel du sport et son potentiel à transformer les sociétés, en touchant toutes les générations et toutes les communautés. Le sport peut être utilisé pour changer les mentalités, promouvoir le progrès environnemental et social, et avancer l'inclusion ainsi que l'égalité des genres. Ces impacts sont au coeur de son mandat.

Les participants ont échangé afin d'identifier les engagements des États membres pour renforcer l'impact social du sport. Ils ont capitalisé sur des résultats présentés lors du sommet des chefs d'État organisé par la France, le 25 juillet.

Intervenant sur une des tables rondes modérée par Anne-Laure Bonnet, journaliste indépendante, le président de la Fondation Gol de Letra, vainqueur de la Coupe du Monde 1994 avec le Brésil, et ancien capitaine du Paris Saint-Germain dans les années 1990, récent porteur de la Flamme olympique Paris 2024, Rai Souza Vieira de Oliveira? a parlé de son expérience personnelle et de celle menée par sa structure pour l'intégration par le sport.

Née du rêve conjoint avec son coéquipier Leonardo, sa Fondation Gol de Letra a pour mission de contribuer à l'éducation des enfants et des jeunes socialement vulnérables des favelas du Brésil. « Nous contribuons à élargir leurs chances et perspectives de vie », a-t-il confié, insistant sur la mise en place des plateformes éducatives où il est impératif de bien former d'abord les éducateurs.

À titre personnel et par le biais de sa Fondation, il mène des actions en appui de la pédagogie transversale du sport, pour l'intégration, et pour un sport qui rend les frontières ainsi que les nouvelles générations, tout comme notre avenir commun, plus harmonieux.

Lors de la table ronde interactive à laquelle est intervenue Khady Diéne Gaye, ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture, première femme à ce poste au Sénégal, elle a souligné combien le sport a la capacité de promouvoir et de réaliser l'égalité des sexes telle que définie par l'objectif de développement durable 5.

« Toutefois, aller vers une gouvernance mondiale du sport plus juste et plus équitable requiert inévitablement une démocratisation de l'accès à l'éducation physique et sportive, à la pratique, aux infrastructures, aux financements, mais surtout une transformation des mentalités », a-t-elle souligné, préconisant la mise en place d'infrastructures sportives accessibles à tous, indépendamment du genre.

Avec enthousiasme et un espoir ravivé, elle a fait l'annonce de l'organisation par le Sénégal des JO de la jeunesse en 2026, une première en Afrique subsaharienne. Elle a lancé au passage un appel à toutes les parties prenantes et invitant tous les États membres en vue d'une collaboration fructueuse pour une réussite sans anicroches de l'événement.

Les conclusions ont été exposées et transmises aux organisateurs du sommet des chefs d'État, avant qu'ils prennent part le lendemain à la cérémonie d'ouverture des JO Paris 2024.