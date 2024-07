Niger: Un an après le coup d'État, le général Tiani dresse son bilan

Cela fait tout juste un an ce vendredi 26 juillet que la junte militaire du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie (CNSP) a pris le pouvoir au Niger, avec un coup d'État militaire qui a renversé le président Mohamed Bazoum. Le général Abdourahamane Tiani, président du CNSP, a prononcé un discours jeudi soir à cette occasion sur la télévision d'État RTN. Aucune annonce, mais une rétrospective en forme de satisfecit.

Le général Tiani a commencé par justifier le coup d'État qu'il a dirigé il y a un an par les « menaces existentielles » qui pesaient sur le pays, à commencer par « les obscurs rivages du terrorisme », en dépit du « placement du pays sous tutelle des bases militaires étrangères. »

Le général Tiani a également cité le « pillage des ressources », attribuées au régime déchu, présenté comme « vassalisé » par « l'ancienne puissance coloniale » - la France n'étant pas nommément citée.

Pour répondre à ce qui est présenté comme l'« immense espoir » suscité par ce coup d'État, le général Tiani affirme avoir lancé la « refondation » du pays autour de quatre axes : le renforcement de la sécurité et de la cohésion sociale, la promotion de la bonne gouvernance, le développement des bases de production et l'accélération des réformes sociales. Le président du CNSP affirme avoir pour cela « tiré les leçons de l'impact des sanctions illégales, iniques et inhumaines d'une Cédéao aux ordres. »

Renforcement des forces armées

Sur le plan de la défense, « la montée en puissance de nos forces sur le théâtre des opérations ne fait plus aucun doute », estime le général Tiani. Dans la lutte contre le terrorisme ou contre le grand banditisme, « nos forces de sécurité engrangent des succès », a-t-il encore martelé, tout en rendant « hommage » aux « lourds sacrifices consentis » par les soldats nigériens. Le général Tiani a promis de poursuivre le renforcement des capacités des forces armées avec l'« acquisition des moyens requis. »

Estimant que la conquête de la souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales, le général Tiani a cité le lancement d'un programme d'irrigation, et l'engagement des autorités à utiliser prioritairement les personnels et entreprises locales dans l'exploitation des ressources naturelles.

« Toute société minière ou pétrolière (...) se verra retirer son permis » si elle viole les dispositions légales, a également affirmé le général Tiani, en prenant plusieurs exemples, dont celui d'Imouraren. Et de promettre le lancement prochain d'une raffinerie de pétrole et d'un complexe pétrochimique à Dosso.

« Notre marche vers la souveraineté pleine et entière est inexorable »

Sur le plan géopolitique, le général Tiani s'est réjoui de la création, au début du mois, avec le Burkina Faso et le Mali, de la Confédération des États du Sahel, « malgré les embûches posés par ceux que notre indépendance dérange ».

Le général Tiani a ainsi remercié le président burkinabè de transition, le capitaine Ibrahim Traoré, et le président malien de transition, le colonel Assimi Goïta, « pour l'oeuvre titanesque accomplie malgré toutes les menaces proférées et les complots ourdis ». Le général Tiani a réaffirmé l'engagement des trois pays sur le chemin « de la rupture avec l'ordre néocolonial » : « aucun État, aucune organisation inter-étatique ne nous dictera la conduite à tenir. (...) Notre marche vers la souveraineté pleine et entière est inexorable. »

Et de conclure en citant une série de mesures formant le bilan de cette première année au pouvoir : la dénonciation des accords de Défense qui liaient le Niger à la France, le renvoi de l'ambassadeur de France, la suspension de « certains médias propagandistes français » (RFI et France 24), le retrait du G5 Sahel, l'abrogation de la loi sur les trafics illicites de migrants, le retrait de la Cédéao, la dénonciation de l'accord militaire avec le Bénin, la nationalisation de la société nationale des eaux, la dénonciation de la convention fiscale établie avec la France, ou encore la dénonciation de l'accord sur le statut du personnel militaire des États-Unis.