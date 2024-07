Angola: La présidente de l'AN souligne le rôle de la femme en tant que promotrice de la paix

Luanda — La présidente de l'Assemblée Nationale, Carolina Cerqueira, a souligné dimanche, à Luanda, le rôle de la femme en Afrique en tant que promotrice de la paix et de la résolution des conflits, agents du dialogue et de la réconciliation.

Intervenant lors d'une activité organisée par l'Administration municipale de Luanda, dans le cadre de la célébration de la Journée de la Femme Africaine, qui sera célébrée le 31 de ce mois, Carolina Cerqueira a centré son intervention sur le rôle de la femme dans la politique, l'activité sociale, dans la promotion de la citoyenneté et servir de fondement au secteur informel et à l'entrepreneuriat.

Elle a reconnu que les femmes ont fait face, avec résilience, à la crise alimentaire, à la crise énergétique, à la crise des valeurs, à la crise politique causée par les conflits humains et à la crise climatique, en se surmontant et en trouvant des solutions alternatives et innovantes pour préserver la stabilité familiale et la durabilité des communautés.

La présidente du Parlement angolais a affirmé que l'éducation et la formation professionnelle, la recherche scientifique et l'accès aux nouvelles technologies et à l'intelligence artificielle sont des rêves de filles qui peuvent devenir réalité avec le soutien des institutions et des organisations de la société civile et religieuse.

À son tour, l'administratrice municipale de Luanda, Milca Caquesse, a déclaré que l'initiative visait à rassembler les voix de plusieurs femmes pour se concentrer sur le rôle de l'éducation dans la vie des filles et des femmes, en vue d'une Afrique meilleure.

La réunion a réuni plus de 200 femmes de divers secteurs de la société de Luanda, parmi lesquelles la ministre de l'Action Sociale, Famille et Promotion de la Femme, Paula Sacramento Neto. La Journée de la femme africaine a été instituée le 31 juillet 1962 à Dar-es Salaam (Tanzanie), dans le but d'assurer une meilleure éducation, le respect, l'appréciation et l'ouverture du marché du travail aux femmes en Afrique.