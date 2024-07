Afrique: Initiative « Femmes d'Afrique » - Valoriser le potentiel des femmes dans la promotion de la Paix et du Développement durable

La participation active et déterminante des femmes dans la paix et le développement durable dans les sociétés africaines, n'est certainement plus à démontrer. Il reste, tout au plus, à promouvoir et renforcer cet effort, qui tend parfois à être minimisé ou invisibilisé. C'est dans ce sillage que se place le projet « Appel à la Paix des Femmes d'Afrique ». Alignée sur les Objectifs de Développement Durable, l'Agenda 2063 de l'Union Africaine et la Résolution 1325 des Nations Unies, cette initiative vise à valoriser le potentiel des femmes africaines, pour favoriser la paix et promouvoir des activités durables à travers le Continent. Cet événement qui sera l'occasion de lancer une initiative continentale pour plus d'engagement des femmes pour la paix, la sécurité et le développement durable est aussi soutenue par Timbuktu Institute - African Center for Peace Studies.

Dans la droite ligne de la création de la Journée panafricaine de la Femme, lors de la Conférence de la Femme Africaine, organisée à Dar Es Salam le 31 juillet 1962, l'objectif de l'initiative « Appel à la Paix des Femmes d'Afrique », se décline suivant trois axes principaux.

D'abord, renforcer le rôle des femmes en mettant en avant et en soutenant leurs rôles sociétaux dans les processus de paix et de développement. Ensuite, promouvoir des activités durables en encourageant des initiatives qui contribuent à la durabilité environnementale, économique et sociale. Enfin, créer un effet d'entraînement positif, en mobilisant les femmes pour initier des changements positifs à travers des collaborations et des partenariats.

En mobilisant des femmes à travers des ateliers, des campagnes de sensibilisation et des formations, « Appel à la Paix des Femmes d'Afrique », veut créer une plateforme inclusive où les voix des femmes sont entendues et valorisées. Ceci pour : 1) augmenter la participation des femmes engagées dans des projets communautaires et processus décisionnels, 2) renforcer les capacités des femmes en constituant des groupes de femmes formées et équipées pour mener des initiatives de paix et de développement durable, 3) accroître l'impact communautaire pour des communautés plus résilientes et mieux préparées à affronter les défis futurs.

Pour ce faire, l'initiative compte se développer par le biais de plusieurs leviers. Il s'agit d'une part de créer une structure formelle pour déployer les activités de manière cohérente, de mobiliser un grand nombre de femmes pour soutenir la cause de la paix, d'assurer la continuité et la durabilité des actions entreprises, d'étendre les activités sur les 54 pays du continent, d'élaborer des programmes de développement adaptés aux réalités locales, et de créer des synergies entre les associations féminines pour maximiser l'impact des initiatives.

D'autre part, il sera question d'établir des programmes de mentorat et de bourses pour les jeunes femmes, de mettre en place des programmes pour protéger et autonomiser les femmes et les enfants dans les zones de conflits, de développer des initiatives pour dissuader les jeunes femmes et les jeunes gens tentés par l'émigration, de promouvoir la médiation des femmes dans les crises socio-politiques, d'adapter les programmes éducatifs aux réalités socio-économiques et culturelles locales, et d'impliquer le secteur privé pour soutenir les initiatives.

Par ailleurs, à la date du 31 juillet, démarrera une campagne en faveur de la paix. Le principe est simple, mais symbolique : porter un foulard blanc ou tout autre signe distinctif de couleur blanche et partager un bref message ou une vidéo sur les réseaux sociaux. Le but, montrer solidarité et engagement en faveur de la paix en Afrique. Puis, par la suite, paraîtra un manifeste des actions des Femmes pour la paix en Afrique.

