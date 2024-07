Algérie: Rappel de l'ambassadeur du pays à Paris - Une réponse appropriée à la décision irréfléchie de la France

Alger — Le Mouvement El-Bina a exprimé, mardi, dans un communiqué, son soutien à la décision souveraine prise par l'Algérie de rappeler son ambassadeur à Paris avec effet immédiat, la qualifiant de réponse appropriée à la décision irréfléchie de la France suite à sa reconnaissance du plan d'autonomie marocain comme "seule base" de règlement du conflit au Sahara occidental dans le cadre de la prétendue souveraineté du Maroc.

La décision souveraine du Gouvernement algérien de rappeler son ambassadeur à Paris avec effet immédiat est "une réponse appropriée à la décision irréfléchie de la France ayant reconnu le plan marocain d'autonomie au Sahara occidental dans le cadre de la prétendue souveraineté du Maroc", a indiqué le mouvement, ajoutant que la France qui "n'arrive pas à s'affranchir de son complexe colonial, passe outre la réalité néocolonialiste du conflit, au moment où elle devait contribuer, aux côtés de l'Algérie, aux efforts internationaux pour parvenir à un règlement politique, équitable, durable et acceptable de la cause du peuple sahraoui occupé".

Le mouvement a exprimé "sa pleine confiance en la personne du Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, et sa clairvoyance face à la décision irresponsable du gouvernement français et souligne son soutien ferme et fort à toute décision future qu'il pourrait prendre en réponse à la décision de la France qui doit assumer l'entière responsabilité de ses actes déshonorants et de son déni flagrant de ses engagements internationaux, en tant que membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU, dans la mise en oeuvre des résolutions des Nations unies qui ont reconnu la légitimité de la cause sahraouie et le droit du peuple sahraoui à un référendum d'autodétermination".