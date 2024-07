Algérie: Rappel de l'ambassadeur d'Algérie en France - Le RND soutient une décision 'souveraine et responsable'

Alger — Le parti du Rassemblement national démocratique (RND) a fait part, mardi dans un communiqué, de son soutien à la décision "souveraine et responsable" prise par l'Algérie, qui a rappelé son ambassadeur à Paris, suite à la reconnaissance par la France du plan d'autonomie marocain comme seule base de règlement du conflit au Sahara occidental dans le cadre de la prétendue souveraineté du Maroc.

Le RND a souligné "soutenir et appuyer la décision prise par l'Algérie de rappeler l'ambassadeur algérien en France", qualifiant cette décision de "souveraine, responsable et appropriée", laquelle "intervient en réponse à la décision irresponsable de l'Etat français reconnaissant le plan d'autonomie marocain comme seule base de règlement du conflit au Sahara occidental dans le cadre de la prétendue souveraineté du Maroc".

"Il s'agit d'une faute grave et d'une violation flagrante de l'ensemble des chartes et des us internationaux, étant donné que la cause sahraouie est inscrite à la quatrième commission de l'ONU comme une question de décolonisation", a estimé le parti.

Ce comportement ne fait que "dévoiler, encore une fois, la doctrine colonialiste enracinée chez le décideur français qui va de pair avec la visée colonialiste du régime du makhzen. Il s'agit d'une tradition consacrée par les puissances coloniales qui se soutiennent mutuellement", poursuit le RND.

Le RND a rappelé que la France "doit respecter sa qualité de membre permanent au Conseil de sécurité y compris les responsabilités légales et morales qui lui incombent pour garantir la sécurité et la stabilité dans le monde, et permettre, ainsi, aux peuples d'exercer leur droit à l'autodétermination, comme le prévoit la Charte des Nations unies".

Le parti a indiqué, dans ce sens, que "le lobby sioniste et le lobby colonial français sont derrière cette décision ", qui intervient "en réponse aux positions fortes et honorables de l'Etat algérien vis-à-vis des causes palestinienne et sahraouie".

Par ailleurs, le RND a réitéré sa position "immuable" en faveur du droit du peuple sahraoui face à l'occupation marocaine, ainsi que "sa confiance et son soutien aux positions diplomatiques de l'Algérie sous la direction du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune".