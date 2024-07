Mali: Le conflit russo-ukrainien s'exporte-t-il vers le pays ?

Les services secrets militaires ukrainiens confirment que leurs renseignements étaient impliqués dans l'attaque de Tinzaouatène, à la frontière algérienne.

Si pour l'heure aucun bilan officiel n'a été publié, l'armée malienne a tout de même reconnu un nombre important d'hommes dans ses rangs à Tinzaouatène et une chaîne Telegram associée à la milice russe Wagner a confirmé la perte de plusieurs de ses combattants et la mort d'un commandant.

Le responsable des services secrets militaires ukrainiens a, pour sa part, déclaré que son agence était impliquée dans les affrontements, aux côtés des rebelles, en visant les éléments de Wagner.

Présence ukrainienne au Mali?

Est-ce à dire que les Ukrainiens sont présents au Mali et combattent aux côtés des séparatistes ? Pour Nina Wilen, directrice du programme Afrique à l'Institut Egmont à Bruxelles, il est encore trop tôt pour se prononcer.

"Il est encore trop tôt pour parler de la présence des forces ukrainiennes au Mali. Je ne suis pas complètement sûre que cela soit vérifiée. S'il s'avère que ça soit le cas, la présence des forces ukrainiennes au Mali, on pourra dire que le conflit russo-ukrainien ne se limite pas qu'au territoire ukrainien et qu'il se déplace à d'autres endroits notamment en Afrique. "

Jean François Marie Camara est enseignant chercheur à l'université des sciences juridiques et politiques de Bamako, au Mali. Lui aussi reste également prudent quant au rôle qu'aurait pu jouer l'Ukraine dans l'attaque de Tinzaouatène.

"Par rapport à l'implication de l'Ukraine, il faut que nous ayons le temps nécessaire pour pouvoir analyser, authentifier réellement qui est derrière ces attaques contre l'armée malienne et les groupes russes qui disent qu'ils sont là pour aider le Mali à faire face à cette insécurité grandissante depuis des années. Je pense que l'Ukraine et ses alliés sont dans cette dynamique, de tout mettre en oeuvre pour essayer de mettre à mal la Russie et essayer de la fragiliser du point de vue économique. "

Quid de l'expansion russe sur le continent?

S'agissant de la présence russe sur le continent que ce soit au Mali, au Burkina Faso ou tout récemment au Niger, Nina Wilen, directrice de programme Afrique à l'Institut d'Egmont rappelle que la Russie s'installe un peu plus sur le continent et ce depuis le conflit avec l'Ukraine.

"Nous avons aussi vu qu'il y a des troupes de Wagner au Soudan et nous avons aussi reçu des rapports mentionnant des troupes ukrainiennes qui sont aussi sur place. Il y a une volonté de la Russie d'augmenter sa présence sur le continent africain et d'avoir plus d'influence diplomatique au niveau des différentes organisations multilatérales mais également sécuritaire et économique dans le sens où elle continue à vouloir exploiter les ressources dans les différents pays où elle est présente. "

Une source militaire haut placé au Mali, a émis des réserves quant à la présence ou même l'aide supposée de l'Ukraine à des séparatistes malienslors des récents combats dans le nord du pays. Pour elle, il est plus probable que ce soient d'autres puissances occidentales mais pas l'Ukraine.