Madagascar: Jeux olympiques de robotique - Cinq lycéens malgaches prêts à relever le défi

Après le succès de l'équipe Robotiako qui a été classée vice-championne lors de la Compétition panafricaine de robotique tenue au Sénégal, une autre équipe dénommée « First Global Madagascar » se prépare pour les Jeux olympiques à Athènes en Grèce.

Cette équipe est composée de cinq lycéens dont quatre jeunes filles, âgées entre 15 et 18 ans. « Nous sommes prêts à relever le défi face à cette mondiale de robotique tout en acquérant les expériences des autres pays qui vont y participer », a exprimé Maria Ramamonjisoa, la représentante de cette équipe, lors d'une conférence de presse hier au siège de Telma à Andraharo.

Il est à noter que la 8e édition des Jeux olympiques de robotique qui réunira 190 pays, se tiendra du 26 au 29 septembre 2024 à Athènes en Grèce. Le thème choisi pour cette année est « Feeding the future », soit axé sur la production alimentaire durable. Cette équipe dénommée « First Global Madagascar » se chargera ainsi de la conception mécanique du robot et de sa programmation pour que l'on puisse l'utiliser dans la vie quotidienne.

Surdoués

« Ces cinq lycéens ont été sélectionnés en mars dernier pour constituer l'équipe représentant Madagascar suivant une trentaine de critères. Outre leurs capacités à maîtriser la technologie, car il faut reconnaître que ce sont vraiment des surdoués, ils devront être également capables de parler en anglais et de bien s'intégrer dans une équipe tout en ayant une meilleure connaissance sur leur pays.

%

En revanche, on est en train de chercher un local pour que cette équipe nationale puisse s'entraîner tous les jours d'autant plus que leurs kits de robotiques sont déjà arrivés et mis à leur disposition », a fait savoir Sahaza Marline, le président fondateur de Stem For Good Madagascar, qui plus est le mentor de l'équipe. Parmi les membres de l'équipe « First Global Madagascar », Maria a pu révéler ses talents dans le domaine de la technologie en acquérant des expériences de son père qui travaille la technique.

« Je l'aidais à changer une lampe ou à réparer une voiture quand j'étais petite », a-t-elle évoqué. Quant à Aina Finaritra, elle a reçu des formations auprès de son père qui travaille également dans la technologie, depuis toute petite. Pour Sahaza, elle est une fanatique des robots et ne demandait que des jouets robots durant son enfance. Parlant de Grace, elle aimait toutes les activités de bricolage quand elle était encore une enfant. « J'ai étudié comment fabriquer un ventilateur car il faisait chaud et aussi comment fonctionnaient les appareils nécessitant des piles », a-t-elle confié.

Récompense

Telma Madagascar s'engage toujours à soutenir les jeunes talentueux dans le monde du numérique dans le cadre de l'inclusion digitale, après son appui indéfectible à l'équipe Robotiako. Concernant cette équipe qui détient la 2e place en Afrique, Faly Christian, le Team leader témoigne. « Nos concurrents étaient déjà des professionnels alors que nous ne sommes encore que des élèves ingénieurs en 1ère et 3ème année d'université. La compétition était axée sur l'agritech ou l'utilisation de robots autonomes pour estimer les récoltes sur un champ de tomates. Et nous avons porté haut le drapeau de Madagascar », a-t-il raconté.

En guise de récompense, « le ministère du Développement numérique, des Postes et des Télécommunications prendra en charge nos frais de scolarité pour la prochaine rentrée et offrira à chacun de nous un an de connexion Internet. Par ailleurs, nous partirons à Abu Dhabi en octobre pour présenter nos innovations à l'International Conférence on Intelligent Robotics and Systems. En revanche, nous nous engageons à partager notre savoir-faire et expérience aux générations à venir », a-t-il conclu.