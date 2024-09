Afrique: Mondiale de robotique à Athènes - Médaille d'or pour la Team Madagascar !

Ils l'ont fait ! La Team Madagascar reviendra au pays, parée d'or après avoir participé au concours mondial de « FIRST Global Challenge » 2024 à Athènes, en Grèce, du 26 au 29 septembre 2024.

Sahaza, Emrick, Aina Finaritra, Grace et Maria, les cinq jeunes passionnés de robotique qui composent la Team Madagascar, ainsi que leur mentor, Sahaza et leur team manager, Hanitra Rasoanaivo, ont « fait le travail ». Ils ont été sacrés champions du monde, hier, à l'issue d'une finale palpitante de la compétition mondiale de robotique, FIRST Global Challenge 2024 (FGC2024), qui s'est tenue à Athènes où plus de 190 pays ont été représentés.

L'équipe de Madagascar reviendra ainsi au pays avec une médaille d'or autour du cou, la récompense d'une année d'efforts intenses. Leur savoir-faire, la bonne stratégie qu'ils ont adoptée - car la compétition inclut des alliances avec d'autres équipes, conformément aux principes du jeu - et un mental d'acier, ont eu raison des difficultés rencontrées lors de cette prestigieuse compétition.

L'équipe malgache soutenue par leurs deux coaches, a remporté la médaille d'or aux côtés de plusieurs autres équipes alliées dont la Chine, la Moldavie et les îles Cook. Les membres de la Team Madagascar ont préparé hier soir même leur retour au pays, fourbus de fatigue, certes, mais heureux !

STEM

Le FIRST Global Challenge, également appelé Robot Olympics pour son principe qui suit le modèle olympique, est une compétition internationale mettant en scène la robotique. Elle a été initiée par FIRST Global, un organisme public de bienfaisance basé aux États-Unis, créé par Dean Kamen, fondateur de FIRST (acronyme de « For Inspiration and Recognition of Science and Technology » (pour l'inspiration et la reconnaissance de la science et de la technologie).

L'objectif de cet organisme est alors d'inspirer le leadership et l'innovation chez les jeunes de toutes les nations, en leur donnant les moyens d'agir grâce à l'enseignement des sciences, de la technologie, de l'ingénierie et des mathématiques, ou STEM (science, technology, engineering, and mathematics). Ainsi, le FGC est le mécanisme permettant à l'organisme initiateur d'atteindre son objectif : faire en sorte que les jeunes parviennent à relever collectivement les défis les plus pressants du monde, et à proposer des solutions améliorant la qualité de vie des humains.

Ce, en favorisant la communication et la coopération interculturelles entre des lycéens des quatre coins du globe par le biais des STEM. Aussi dans le cadre de la compétition de robotique les équipes sont-elles amenées à travailler ensemble pour accomplir des tâches dans le jeu. C'est dans ce cadre que la compétition inclut des alliances stratégiques, permettant de mettre à profit leurs capacités techniques et leur imagination.

« Nourrir l'Avenir » !

Chaque année, le FGC a pour thème l'un des plus grands défis auxquels la planète est confrontée, y compris les 14 grands défis de l'ingénierie, dans le but de favoriser la compréhension et la coopération entre les jeunes à travers le monde. Cette année, le thème du FGC2024 est « Feeding the future » (Nourrir l'avenir). Un thème en lien avec l'alimentation, l'agriculture et l'eau, la production alimentaire durable étant l'un des défis majeurs du XXIe siècle. Ainsi, ce thème de 2024 met au défi les équipes participantes d'aborder les obstacles et les possibilités de fournir à la population mondiale une alimentation nutritive, équitable et respectueuse de l'environnement.