Ghana: Le pays ouvre sa première raffinerie d'or afin d'augmenter les revenus tirés du métal

La première raffinerie d'or commerciale du Ghana, Royal Ghana Gold Refinery, ouvre ses portes à Accra pour augmenter la valeur de la production d'or du pays.

La raffinerie, une entreprise commune entre Rosy Royal Minerals (Inde) et la banque centrale du Ghana, vise à traiter 400 kilogrammes d'or par jour et à créer des emplois.

Cette mesure importante contribuera à formaliser la production d'or, en passant de l'exportation de l'or brut au traitement local, ce qui profitera aux petits et grands exploitants miniers.

Le Ghana a ouvert sa première raffinerie d'or commerciale à Accra jeudi, marquant une étape importante dans les efforts du pays pour ajouter de la valeur à sa production d'or et augmenter les revenus de ce métal précieux, qui est exploité depuis des siècles.

La Royal Ghana Gold Refinery, qui a une capacité de traitement de 400 kilogrammes d'or par jour, s'approvisionnera dans un premier temps en or doré auprès de petits exploitants miniers et de mineurs artisanaux, et prévoit d'acquérir des licences pour le traitement de l'or provenant de grands exploitants miniers.

Actuellement, les producteurs d'or agréés du Ghana exportent de l'or brut, tandis qu'une grande partie de la production des mineurs artisanaux non réglementés, connue localement sous le nom de galamsey, est exportée en contrebande hors du pays. La raffinerie est une coentreprise entre Rosy Royal Minerals (Inde) et la banque centrale du Ghana, qui détient une participation de 20 %. L'installation devrait employer directement 80 à 120 personnes et créer 500 emplois indirects.

Points clés à retenir

Le Ghana a conservé sa position de plus grand producteur d'or d'Afrique l'année dernière, l'augmentation de la production des petits mineurs et des mineurs artisanaux ayant poussé la production à 4,03 millions d'onces.

Le pays d'Afrique de l'Ouest, également deuxième producteur mondial de cacao, est en passe de dépasser son objectif de production d'or pour 2024, avec une production qui devrait atteindre entre 4,3 millions et 4,5 millions d'onces. En 2021, la Banque du Ghana a lancé un programme d'achat d'or afin de constituer des réserves par le biais d'acquisitions nationales et de soutenir la monnaie cedi. Le gouverneur de la Banque du Ghana, Ernest Addison, déclare que le programme a permis d'accumuler 65,4 tonnes d'or, d'une valeur d'environ 5 milliards de dollars.

La banque centrale veille désormais à ce que la Royal Ghana Gold Refinery, récemment ouverte, obtienne rapidement la certification de la London Bullion Market Association (LBMA), renforçant ainsi sa crédibilité sur le marché mondial.