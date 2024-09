Afrique de l'Ouest: Le Ghana lance une pièce d'or pour gérer les liquidités et stimuler l'épargne

Le Ghana dévoile une nouvelle pièce d'or fabriquée à partir d'or extrait localement, destinée à gérer les liquidités sur le marché monétaire.

Trois tailles sont disponibles - une once, une demi-once et un quart d'once - émises et garanties par la banque centrale.

Cette mesure s'inscrit dans la stratégie de la banque centrale visant à éponger les liquidités excédentaires et à offrir d'autres possibilités d'investissement aux résidents.

La pièce, fabriquée à partir d'or extrait localement et raffiné à 99,99 %, a été dévoilée par le gouverneur de la Banque du Ghana, Ernest Addison, à Accra vendredi. La pièce existe en trois tailles - une once, une demi-once et un quart d'once - et est émise et garantie par la banque centrale.

La pièce d'or fait partie de la stratégie de la banque centrale visant à "éponger l'excès de liquidité dans le secteur bancaire" et à compléter ses outils de gestion de la liquidité existants, selon M. Addison. Les pièces offrent aux résidents un moyen d'investissement alternatif, bénéficiant du programme d'achat d'or domestique de la banque centrale.

Points clés à retenir

Le lancement des pièces d'or ghanéennes est une initiative stratégique de la banque centrale visant à améliorer la gestion des liquidités et à promouvoir l'investissement domestique dans l'or. Les pièces, dont le prix est basé sur le prix de vente aux enchères de la London Bullion Market Association, seront disponibles dans les banques commerciales d'ici deux semaines. Depuis le lancement de son programme d'achat d'or domestique en juin 2021, la Banque du Ghana a acheté 65,4 tonnes d'or d'une valeur d'environ 5 milliards de dollars. L'initiative soutient également les réserves de change de la nation et contribue au programme "or contre pétrole" du Ghana. L'initiative s'inscrit dans le cadre des efforts plus larges déployés par le pays pour renforcer ses réserves de change et tirer parti de son statut de premier producteur d'or d'Afrique.