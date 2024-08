Cote d'Ivoire: Le marché d'Adjamé ravagé par un incendie à Abidjan

En Côte d'Ivoire, un incendie s'est déclaré le 15 août dernier au marché d'Adjamé, le plus grand d'Abidjan. Aucune victime n'est à déplorer, mais 3 à 4 000 m² de commerces et habitations ont été détruits. Et si l'essentiel de l'incendie a été maîtrisé, les pompiers peinent depuis trois jours à dégager les gravats pour éteindre les foyers résiduels.

Une fumée épaisse a envahi tout le « marché Gouro », une partie du grand marché d'Adjamé à Abidjan, la capitale économique de la Côte d'Ivoire. Les pelleteuses tentent de déblayer les tas de gravats, sous le regard impatient des pompiers et celui, impuissant, des commerçants, comme Salimatou Ibrahim, qui a tout perdu dans l'incendie.

« On était au magasin, on était en train de vendre, et puis d'un coup, les gens ont commencé à courir. On a demandé, mais qu'est-ce qui se passe ? Et ils nous ont dit : il y a du feu ! Tout de suite, on a pris ce qu'on a pu prendre. Et puis d'un coup, les bouteilles de gaz ont explosé. C'est ça qui s'est passé. On a essayé de récupérer un peu, mais on a perdu beaucoup de choses. Franchement, c'est toute notre vie ici. Manger, se soigner, la scolarité : tout est ici. On n'a plus rien. On fait comment ? Les marchandises sont là, tout est brûlé ! On va faire quoi ? Mais on remercie le bon Dieu, nous sommes en vie ».

Risque de nouveaux départs du feu

Malgré la présence continue de quatre camions-citernes et de 50 sapeurs-pompiers, le feu continue de couver depuis trois jours. Pour le capitaine Mazi Dosso, le problème est d'abord le manque de bornes d'incendie dans la zone, qui oblige les camions à faire des allers et retours à la caserne. Mais aussi le manque d'accessibilité du site.

« Les magasins sont difficiles d'accès, les couloirs sont très étroits et il y a beaucoup d'engins qui manoeuvrent dans la zone. Donc là, vous remarquerez que le feu est éteint. Sauf que, vu qu'on a dû procéder à des démolitions pour pouvoir avoir accès à certaines zones, on a des gravats qui se sont entassés sur des feux qui couvaient toujours. Ce qui rend l'extinction difficile, parce qu'on est obligé de retirer d'abord les gravats pour pouvoir atteindre les foyers et éteindre le feu définitivement ».

Les pompiers espèrent venir à bout de l'incendie ce dimanche 18 août et appellent, en attendant, la population à se tenir éloignée de la zone du sinistre.