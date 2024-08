Afrique: L'Afreximbank renforce sa position avec un profit net en hausse de USD 62,1 M

Le Premier ministre du Rwanda, Edouard Ngirente (au centre), le président du conseil d'administration d'Afreximbank, Benedict Oramah (à g.), la directrice générale du FEDA, Marlene Ngoyi (à g.), ainsi que des membres du conseil d'administration du FEDA, lors de l'inauguration des bureaux de l'organisme à Kigali, Rwanda, le 20 mars.

Bonne nouvelle pour les acteurs commerciaux et économiques du continent africain : les indicateurs du dernier bilan financier de l'African Export-Import Bank (Afreximbank) sont au vert avec des bénéfices passant de USD 345,6 M en 2023 à USD 407,7 M en 2024. Fondée en septembre 1994, la banque a pour objectif de promouvoir, financer et faciliter les échanges commerciaux entre les pays africains.

En dépit de nombreux défis et incertitudes durant la période de six mois se terminant au 30 juin 2024, tels que les hausses des taux d'intérêt et les effets des conflits géopolitiques, notamment la guerre en Ukraine et au Moyen-Orient, le bilan financier soumis par le conseil d'administration de l'Afreximbank à la Stock Exchange of Mauritius le 13 août est extrêmement positif. Les indicateurs de performance, tels que les bénéfices et les revenus, ont enregistré une hausse significative.

Les revenus nets basés sur la perception d'intérêt ont augmenté de 24,5 %, passant de USD 663,6 M en 2023 à USD 826,2 M en juin 2024. Cette croissance est le résultat de la bonne performance des revenus d'intérêts, qui ont atteint USD 1,5 milliard.

Quant aux bénéfices, ils sont passés de USD 345,6 M à la fin de la période de six mois se terminant au 30 juin 2023 à USD 407,7 M, soit une hausse de USD 6 2,1 M. L a contribution du Fund for Export Development in Africa (FEDA) au revenu net basé sur la perception d'intérêts a été significative, s'élevant à USD 11 M.

Concernant l'évolution des actifs et obligations de l'Afreximbank, la valeur de ses actifs est passée de USD 30,1 Mds pour les six mois se terminant au 30 juin 2023 à USD 31,1 Mds pour la période correspondante en 2024, soit une hausse de USD 985,4 M. Ses passifs ont pour leur part augmenté de USD 378,6 M, passant de USD 24,5 Mds fin juin 2023 à USD 24,9 Mds pour la période correspondante en 2024.

La bonne performance de l'Afreximbank permet à son conseil d'administration de se concentrer sur la mise en oeuvre des plans d'action en faveur de ses parties prenantes sur le continent africain. La solide santé financière de la banque, soutenue par une trésorerie adéquate et des perspectives positives, indique que rien ne devrait empêcher une augmentation constante de ses bénéfices. Selon le rapport, «le groupe maintiendra son attention sur la rentabilité, un niveau de liquidité et une assurance équilibrés, avec l'objectif d'assurer un taux d'intérêt attractif tout en recherchant la rentabilité et en soutenant la croissance des actifs de haute qualité».

Diversifier ses activités

La bonne performance financière de l'Afreximbank devrait réjouir ses parties prenantes sur le continent africain. Afin de renforcer son soutien au développement des pays du continent, elle diversifiera ses activités en 2024 en intégrant le FEDA. Ce fonds vise à faciliter le flux de capitaux pour exploiter les opportunités de développement offertes par l'investissement direct étranger en Afrique. Le FEDA, qui s'est récemment enrichi de trois nouvelles entités : FEDA HoldCo, FEDA Investment Management et FEDA Capital, est une filiale entièrement détenue par l'Afreximbank. Par ailleurs, trois autres entités ont été ajoutées pour renforcer le FEDA : Afreximbank Insurance Management Company (AfrexInsure), African Medical Centre of Excellence Limited (AMCE), et African Quality Assurance Centre Limited (AQAC).

L'Afreximbank ne manquera pas d'exploiter les opportunités de croissance offertes par le secteur des assurances. En 2021, elle a lancé AfrexInsure afin de permettre au continent africain de tirer parti des primes d'assurance liées aux activités commerciales. L'AMCE vise à répondre à la demande croissante de services de santé haut de gamme et la mission de l'AQAC est de garantir que les produits en provenance d'Afrique respectent les normes internationales et les exigences des organismes régulateurs. Enfin, l'Adjustment Fund Corporation Limited a été créée pour aider les secteurs privé et public africains à s'adapter à l'environnement de plus en plus libéralisé du commerce international.