Afrique: La ville de Dakar abritera la 9 ème édition du Forum d'Afreximbank sur la Conformité

Du 4 au 6 septembre 2024, la capitale sénégalaise accueillera le Forum d’Afreximbank sur la Conformité (ACF2024). Sous le thème « Meilleure Conformité, Meilleure Commerce », cet évènement sera destiné aux professionnels et spécialistes de la conformité. Ce grand rendez-vous, sera organisé par la Banque africaine d'import-export, Afreximbank en collaboration avec le Groupe Intergouvernemental d’Action contre le Blanchiment d’Argent en Afrique de l’Ouest (GIABA).

Après le ACF2023, qui avait eu lieu au Sandton Convention Centre à Johannesburg en Afrique du Sud, le Directeur de la Conformité d’Afreximbank, Idrissa Diop a tenu à rappeler l’essence même de cet évènement.

Pour lui, « Le Forum d’Afreximbank sur la Conformité a été conçu pour améliorer le commerce intra-africain et soutenir le commerce global de l’Afrique avec le reste du monde en s’alignant sur les normes internationales en matière de conformité afin de renforcer la crédibilité et de créer un commerce global sûr » a-t-il déclaré dans un communiqué d’Afreximbank rendu public le 31 juillet 2024. Pour cette session annuelle, les échanges entre les spécialistes africains et du monde seront axés sur les exigences du Groupe d’Action Financière (GAFI) en matière d’identification des bénéficiaires effectifs ultimes (UBO) et sur leurs implications considérables pour la facilitation du commerce.

Les discussions seront animées par les régulateurs et les différents praticiens de la conformité, cette notion bancaire qui peut se définir comme étant, l'ensemble des activités visant à s'assurer que toutes les opérations et les pratiques d'une institution financière respectent les réglementations et les normes en vigueur.

Durant ces échanges, le Forum s’illustrera également sur la présentation des dernières technologies en matière de contrôle contre le blanchiment d’argent, qui aujourd’hui demeure un problème majeur qui affecte le développement du commerce.

Les perspectives attendues

Pour cette 9ème édition du Forum sur la conformité, l’objectif des régulateurs et des différents acteurs du commerce sera de trouver des solutions pour réduire les impacts du phénomène du blanchiment dans le commerce, dans le but de réellement bénéficier d’une part importante des revenues qui en résultent.

À travers les règlementations étatiques des différents pays et les recommandations émanant du GAFI pour résoudre, limiter et encadrer l’impact du blanchiment dans le commerce, l’ambition de cet évènement est par ailleurs de vulgariser la bonne pratique de la conformité et de partager les mécanismes pour pallier les risques liés au blanchiment, évasions fiscales, etc.

Pour préserver la plateforme commerciale de ces risques, la mise en exergue de la technologie via l’utilisation de l’intelligence artificielle (IA) sera ainsi au centre des échanges, sous la thématique de l’impact des avancées de l’IA sur les solutions actuelles et les nouveaux ajouts, découlant des recommandations du GAFI. Enfin, la session mettra en évidence les améliorations futures à entreprendre dans une atmosphère moins impactée par ces risques.