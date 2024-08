Ethiopie: Les enlèvements contre rançon sont en hausse

Addis Abeba — Les enlèvements contre rançon sont en augmentation dans plusieurs régions d'Ethiopie. Ils sont le fait de bandes criminelles et de mouvements de guérilla qui utilisent l'argent des rançons pour se financer. Mais les enlèvements ont aussi un objectif politique : semer la peur et la méfiance de la population locale à l'égard des autorités.

Début juillet, l'enlèvement d'une centaine d'étudiants universitaires se rendant de la région Amhara à Addis Abeba a fait sensation : ils ont été kidnappés par des guérilleros à Garba Guracha, dans la région de North Shoa, à environ 155 km de la capitale, dans la région d'Oromia.

Les ravisseurs, qui appartiendraient à l'Armée de libération de l'Oromo (OLA, également connue sous le nom de Front de libération de l'Oromo, OLF Shene), ont intercepté trois bus dans lesquels voyageaient les étudiants. Les familles de certains des otages ont reçu des demandes de rançon de la part des ravisseurs (entre 8 000 et 17 000 USD), mais jusqu'à présent les otages n'ont pas été libérés.

La plupart des enlèvements sont signalés dans l'Oromia, mais il y a de plus en plus de cas d'enlèvements dans d'autres régions dévastées par la guerre, en particulier dans le Tigré et l'Amhara. Des enlèvements transfrontaliers par des groupes n'appartenant pas à l'OLA ont également été signalés dans différentes parties du pays.

L'OLA a rejeté les accusations d'enlèvements dans une déclaration publiée sur X le 11 juillet, dans laquelle elle a accusé le parti au pouvoir d'utiliser les enlèvements pour discréditer l'opposition, affirmant ouvertement que le gouvernement enlève des citoyens pour diffamer ses détracteurs.

Cette déclaration, outre la véracité des accusations, montre que le fléau des enlèvements n'est pas seulement une question criminelle, mais aussi une question politique. En effet, jusqu'à récemment, les enlèvements étaient rares en dehors des bastions de l'OLA dans l'ouest de l'Oromia. Les attaques visaient généralement des officiers de police, des fonctionnaires et leurs proches, et les objectifs étaient généralement politiques, tels que l'accroissement de l'instabilité ou la démonstration de la présence de la guérilla dans une zone spécifique.

Mais le mode opératoire de l'OLA a pu inspirer des bandes criminelles qui se sont tournées vers les enlèvements pour des raisons essentiellement économiques au cours des derniers mois. L'instabilité et la précarité des conditions économiques dans les régions éthiopiennes qui sortent à peine des conflits récents et jamais achevés (Tigré et Amhara) alimentent les actions criminelles, y compris les enlèvements.

Les enlèvements avec extorsion n'épargnent même pas les travailleurs humanitaires qui travaillent pour certaines ONG internationales. C'est le cas de Yared Malese, un employé de l'Action for Social Development and Environmental Protection Organisation (ASDEPO), qui a été enlevé puis assassiné par un groupe armé non identifié opérant dans le district de Dawunt, dans le Wollo Nord, dans la région d'Amhara.

Avec le meurtre de Malese, huit travailleurs humanitaires ont été tués en Éthiopie, dont six dans la région d'Amhara. En 2024, 14 enlèvements de travailleurs humanitaires à des fins d'extorsion ont été signalés, principalement dans les régions du centre et du nord de Gondar, selon les organes de l'ONU opérant en Éthiopie.