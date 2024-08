Cote d'Ivoire: Épidémie de variole du singe – Le ministre Dimba recommande aux populations le respect des mesures de prévention

Quelque trente-deux cas confirmés de variole du singe dont six personnes guéries et un décès ont été enregistrés à ce jour en Côte d'Ivoire. L'annonce a été faite par Pierre Dimba, le ministre ivoirien de la santé, de l'hygiène publique et de la couverture maladie universelle. Il s'exprimait dans un communiqué sanctionnant le comité de veille de cette maladie tenu ce samedi 24 août 2024 à Abidjan.« La situation actuelle de l'épidémie se présente comme suit: 32 cas confirmés. Des cas notifiés proviennent de 15 districts sanitaires sur 113. Ces foyers n'ont pas de lien entre eux. Nous notons actuellement l'absence de formes graves en hospitalisation. 272 cas contacts sont suivis dans les 15 districts sanitaires concernés. Parmi les cas notifiés, nous notons à ce jour, 6 guéris. Nous déplorons un décès survenu chez un patient ayant des facteurs de risque de sévérité », a fait savoir M. Dimba dans ce communiqué repris par plusieurs confrères de la place dont abidjan. net

Poursuivant, il a fait remarquer que la principale cause de contamination est la manipulation et la consommation des viandes de brousse. « La surveillance des cas contacts montre une contamination interhumaine notamment lorsque les malades ne sont pas isolés et ont des contacts fréquents avec les proches. Il faut noter que le district sanitaire de Dianra est le district le plus touché dans notre pays avec 9 cas confirmés et 8 cas suspects », a ajouté le ministre de la Santé.

%

Par ailleurs, M. Dimba a recommandé aux populations le respect des mesures de prévention de cette maladie.

Ces mesures sont notamment, d'éviter de manipuler les rongeurs, éviter le contact avec les malades, les cas suspects et les objets souillés, se laver régulièrement les mains à l'eau et au savon après tout contact, isoler le malade à domicile ou à l'hôpital et porter des équipements de protection individuelle pour la prise en charge des malades.

Le ministre de la Santé, de l'hygiène publique et de la couverture maladie universelle a conclu en rassurant les populations que les cas notifiés « sont sporadiques sans une véritable flambée localisée ». La variole du singe ou Mpox est une maladie virale transmise par les rongeurs. Il peut avoir cependant une transmission interhumaine par des contacts avec les sujets malades.