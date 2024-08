Afrique: Éliminatoires CAN 2025 – Les sélectionneurs dévoilent les listes des joueurs convoqués pour les premières journées

À quelques jours des rencontres marquant le début des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations 2025 qui se déroulera au Maroc, les différents sélectionneurs, soutenus par leur fédération, dressent les listes des premières convocations des joueurs aptes pour les stages de préparation.

Les sélectionneurs de la Côte d’Ivoire, du Congo-Kinshasa, de l’Angola, du Tchad ou encore du Gabon ont dévoilé à la presse, les listes des joueurs qui seront convoqués pour les premières journées d’éliminatoires. Ces rencontres qui se dérouleront du 4 au 10 septembre 2024 marqueront une entame décisive de ladite compétition.

Pour le sélectionneur de l’équipe nationale gabonaise, Thierry Mouyoma, la confiance est au bon fixe et la qualification est primordiale. Selon lui, la qualification pour la CAN 2025 est un impératif. « C’est la mission primordiale qui nous a été assignée par le ministère de la Jeunesse et du Sport et la Fédération. Nous mettons en œuvre, nous faisons tout, pour que le Gabon se qualifie pour aller à la CAN 2025. Cela passera par le jeu et par l’aptitude de nos garçons à être représentatifs » a-t-il déclaré. En effet, les panthères du Gabon joueront face aux Lions de l’Atlas du Maroc ce 6 septembre 2024.

Nouvellement médaillés de Bronze lors des Jeux Olympiques de Paris 2024, les hommes de Walid Regragui joueront à domicile face au Gabon, ainsi, le sélectionneur marocain communiquera ce jeudi 29 août sur la liste officielle des joueurs convoqués. Même son de cloche pour les garçons du sélectionneur sénégalais Aliou Cissé, qui n’attendent que leurs convocations. Les Lions de la Téranga affronteront le Burkina et le Burundi pour les deux premières journées.

Nouvelle ère

Outsider du groupe D, les supers Eagles du Nigeria ouvrent de nouvelles perspectives avec leur tout nouveau sélectionneur, l’allemand Bruno LABBADIA, qui a lui aussi annoncé sa liste des joueurs convoqués pour cette première phase de groupe. Le Nigeria rencontrera le Benin et le Rwanda pour ses premiers matchs.

Au Cameroun, les premiers défis de l’entraineur belge Marc Brys seront observés à la loupe. Le sélectionneur des lions indomptables, qui serait dans une phase critique avec la Fédération Camerounaise de Football (Fecafoot), devra faire preuve de technicité afin de triompher face à la Namibie et au Zimbabwe dans le but de garantir son avenir au sein de la tanière des Lions.

Les rencontres « aller » débuteront le 4 septembre avec les premiers matchs des groupes A, D, F, H et J.