Mali: Tom Saintfiet nommé sélectionneur d'un pays en quête de stabilité

Quelques mois après la fin de son aventure à la tête de la Gambie, Tom Saintfiet prend les rênes d'une nouvelle sélection africaine. La Fédération malienne de football (Femafoot) a annoncé, dans la soirée du mercredi 28 août 2024, l'arrivée du technicien belge à la tête des Aigles. Il entrera en fonction après les deux prochains matches du Mali dans les éliminatoires de la CAN 2025.

L'expérience aux Philippines n'aura pas duré très longtemps : nommer aux commandes de la sélection en février dernier, au sortir de la CAN 2024 et de cinq ans et demi à la tête de la Gambie, Tom Saintfiet change de continent. Il n'aura dirigé la sélection philippine qu'à quatre reprises (pour quatre défaites) avant de revenir en Afrique.

C'est désormais à la tête des Aigles qu'il officiera. La Femafoot « a choisi un nouveau sélectionneur en la personne du Belge Tom Saintfiet », a annoncé mercredi 28 août au soir son premier vice-président, Moussa Sylvain Diakité, sur la télévision d'État. L'information a aussi circulé sur les réseaux sociaux de la fédération. Selon Moussa Sylvain Diakité, Tom Saintfiet faisait partie d'une short-list de six noms et s'est distingué par sa « connaissance du football africain » et par le fait qu'il peut « résider au Mali ».

La Femafoot assure qu'il n'y a plus de malaise au sein des Aigles

Tom Saintfiet, dont la durée du contrat n'a pas été spécifiée pour l'heure, continue ainsi son tour des sélections d'Afrique. Il a déjà dirigé successivement les équipes de Namibie, du Zimbabwe, d'Ethiopie, du Nigeria, du Malawi, du Togo et de Gambie sur le continent. Le Belge de 51 ans arrive au chevet d'un Mali bien fragile. Après le départ de l'ancien sélectionneur Éric Chelle mi-juin, une crise a éclaté au sein de l'équipe nationale. Plusieurs joueurs ont publié une lettre ouverte critiquant la gestion de l'équipe nationale. Début juillet, le capitaine Hamari Traoré a été suspendu par la Femafoot pour rébellion, et plusieurs de ses coéquipiers ont annoncé quitter l'équipe nationale par solidarité.

%

Moussa Sylvain Diakité assure qu'il s'agit d'un « malentendu » avec les joueurs et que « tout est dissipé » désormais. Les joueurs qui seront appelés sous le maillot des Aigles sont « des patriotes » et « vont jouer les deux matches » à venir, poursuit-il. Le Mali entre dans les éliminatoires de la CAN 2025 le 6 septembre face au Mozambique, puis le 10 septembre en Eswatini. Pour ces deux rencontres, Alou Badra Diallo sera le sélectionneur intérimaire et dévoilera sa liste ce samedi 31 août. Tom Saintfiet prendra sa suite après.