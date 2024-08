La Coordonnatrice humanitaire au Burkina Faso, Mme Carol Flore-Smereczniak, exprime sa profonde tristesse face à l'immense perte en vies humaines, dont celles de deux travailleurs humanitaires, à la suite d'une attaque survenue le 24 août à Barsalogho dans la province du Sanmatenga (région du Centre-Nord).

« La communauté humanitaire est dévastée par cet incident tragique, et aucun mot ne peut véritablement exprimer notre consternation », a déclaré Mme Flore-Smereczniak. « J'adresse mes condoléances les plus sincères et ma solidarité aux familles des victimes et au peuple burkinabè, et souhaite un prompt rétablissement aux blessés. »

Les agences des Nations Unies et les partenaires humanitaires, en étroite collaboration et coordination avec les autorités et les services déconcentrés de l'action humanitaire de la région du Centre-Nord, fournissent une assistance d'urgence et le soutien nécessaire aux communautés touchées par ce drame, y compris les soins médicaux et le soutien psychologique.

« Nous réaffirmons notre engagement indéfectible à soutenir le peuple burkinabé dans cette période de crise. Les partenaires humanitaires continuent de coordonner leurs efforts pour maximiser l'efficacité de l'assistance fournie à travers le pays, et de veiller à ce que les besoins les plus urgents soient couverts », a souligné la Coordonnatrice humanitaire. « Nous appelons également la communauté internationale à renforcer son soutien afin d'assurer que les populations affectées par la crise reçoivent l'aide nécessaire, car la vie de centaines de milliers de personnes en dépend », a-t-elle ajouté.

Cette année, les humanitaires ont besoin de 935 millions de dollars américains pour répondre aux besoins urgents de 3,8 millions de personnes dans plusieurs localités du pays, en particulier les plus vulnérables. A quatre mois de la fin de l'année, seulement 34% de ce montant a été reçu. Bien que plus de 1 million de personnes aient déjà reçu de l'aide humanitaire depuis le début de l'année 2024, un soutien urgent et accru est indispensable, afin que personne ne soit laissée pour compte.