Afrique: CAN 2025 - Les locaux rejoignent la Tunisie

Plus tôt que prévu. La première vague des joueurs locaux a quitté le pays hier après-midi à destination de la Tunisie. Madagascar disputera les deux premières journées des éliminatoires pour la Coupe d'Afrique des Nations 2025 en terre tunisienne. Les Barea joueront contre les Aigles de Carthage sur sa pelouse le 5 septembre.

Le deuxième match contre les Coelacanthes aura lieu dans le même stade le 9 septembre. Trois joueurs faisaient partie de cette vague dirigée par le sélectionneur Romuald Rakotondrabe et son staff, en l'occurrence l'ancien milieu du club thaïlandais Ratchaburi, Ibrahim Amada Samuel, et les deux éléments du club champion de Madagascar, Disciples FC, le défenseur Andy Rakotondrajoa et Tendry Mataniah Randrianarijaona.

Les trois joueurs d'Elgeco Plus, club vainqueur de la Coupe de Madagascar, qui viennent d'arriver au pays hier après son élimination au tour préliminaire de la Coupe de la Caf, s'envoleront ce jeudi. On peut citer le portier Zakanirina Rakotoasimbola et les deux défenseurs Elysée Tony Randriamanampisoa et Rado Nirina Rabemananjara.

Deux des quatre expatriés sans club ont officialisé leur nouveau club il y a quelques jours. L'ancien gardien de but de l'AJ Auxerre, Sonny Laiton, vient de signer avec les Girondins de Bordeaux, club en Ligue 2 relégué en National. L'ancien défenseur du RFC Seraing, Sandro Denis Tremoulet, évolue désormais au FC Ararat, leader provisoire du championnat d'Arménie en 1re division. Deux autres restent sans club pour le moment, à savoir le gardien de but Teva Gardies et le capitaine des Barea Ibrahim Amada. Les expatriés rejoindront directement la Tunisie le 2 septembre.