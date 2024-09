Afrique: Partenariats économiques avec la Chine - 300 dirigeants du monde se donnent rendez-vous à Beijing

Des Chefs d’Etat, de la République centrafricaine (Rca), du Sénégal, en passant par celui du Gabon, du Mali et de la Guinée Conakry, sont tous en route pour Pekin en Chine. Pour participer au Sommet Chine-Afrique 2024. Prévue du 4 au 6 septembre prochain à Beijing. En tout cas plusieurs chefs d’Etat africains répondent ainsi à l’invitation des autorités chinoises

Avant le démarrage des travaux de ce 9e Forum de coopération sino-africaine (FOCAC) plusieurs dirigeants africains (Président ou Premier ministre) sont en Chine ; ce gros investisseur en Afrique depuis plusieurs années dans secteurs stratégiques dont l’énergie, l’Agriculture et les routes. On peut citer Bassirou Domaye Faye du Sénégal, Faustin-Archange Touadéra de la Rca, Colonel Assimi Goita du Mali, Brice Clotaire Oligui du Gabon et Mamadou Doumbouya de la Guinée Conakry. Quand Alassane Ouattara de la Côte d’Ivoire devrait être représenté par le Vice- président Koné Tiemoko Meyliet.

Accompagnés d’experts, ils y sont avec des projets à financer. Sur place, Ils y vont pour rencontrer certains dirigeants d’entreprises. Au menu également, une réunion des premières dames qui sera ouverte, le 5 septembre 2024. Ces épouses des dirigeants africains et de la Chine vont donc réfléchir sur le thème : L’Education des femmes du Forum de coopération Chine-Afrique afin de présenter les progrès accomplis dans ce domaine.

Le forum Chine -Afrique se tient chaque 3 ans, mobilisera cette année environ 300 dirigeants sur le thème : « Joindre les mains pour faire progresser la modernisation et construire une communauté de destin Chine-Afrique de haut niveau ». Les échanges porteront essentiellement sur la gouvernance de l’Etat, l’industrialisation et la modernisation agricole, la paix et la sécurité et la coopération dans le cadre de l’initiative de la « Ceinture et la route ».

Un engagement sans cesse croissants en Afrique

L'engagement de la Chine envers l'Afrique se reflète dans la croissance robuste de ses investissements. Au cours du premier semestre 2023, les investissements directs chinois en Afrique ont dépassé 1,8 milliard de dollars soit une augmentation de 4,4 % en glissement annuel. Selon financial afrik, La Chine a réalisé plus de 1,8 milliard USD d’investissements directs en Afrique au cours du premier semestre 2023, soit une augmentation de 4,4% en glissement annuel, selon le chef adjoint du département des affaires d’Asie occidentale et d’Afrique au ministère chinois du commerce. Wang Dong, qui s’exprimait lors du lancement du Rapport sur l’investissement.