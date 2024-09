Addis Abeba — En tant que pays en développement confrontés à des défis et des opportunités similaires, la Chine et l'Afrique ont favorisé un esprit de collaboration et de soutien mutuel grâce à la coopération Sud-Sud, a souligné un expert éthiopien.

Balew Demissie, chercheur à l'Institut éthiopien d'études politiques et professeur associé à l'Université d'Addis-Abeba, a indiqué que la coopération sino-africaine a résisté à l'épreuve du temps dans des circonstances mondiales changeantes et a continué de progresser.

Il a dévoilé que l'amitié sino-africaine a résisté à divers changements et défis historiques.

"Leur histoire commune a favorisé une coopération gagnant-gagnante constante et inébranlable entre les deux parties dans un contexte mondial en constante évolution", a dévoilé Balew, ajoutant que la persistance de leur relation suggère un engagement continu envers leur partenariat.

"Les liens sino-africaines ont été dynamiques au cours de la dernière décennie, marquées par des investissements importants de la Chine dans les infrastructures, en particulier dans les secteurs des transports et des énergies renouvelables en Afrique, ce qui a stimulé la croissance économique, créé des emplois, amélioré la connectivité et facilité les échanges commerciaux", a-t-il noté.

Les relations sino-africaines ont été caractérisées par des relations bilatérales, multilatérales et globales amicales, couvrant un éventail de coopérations dans le développement économique, le commerce, la culture, l'éducation, la santé, la politique, la gouvernance, la sécurité, la diplomatie et les échanges entre les peuples.

Les échanges bilatéraux ont connu une croissance exponentielle, faisant de la Chine le plus grand partenaire commercial de l'Afrique depuis des années, ouvrant de nouveaux marchés et opportunités aux nations émergentes d'Afrique, a-t-il déclaré.

Il a déclaré que les relations fraternelles sino-africaines émanent d'une histoire partagée, d'un respect mutuel et d'une coopération croissante. "Le respect constant de la Chine pour la souveraineté et l'indépendance de l'Afrique, ainsi que son engagement envers les pays africains sur un pied d'égalité, ont été largement appréciés", a précié Balew.

De plus, en tant que pays en développement confrontés à des défis et des opportunités similaires, ils ont favorisé un esprit de collaboration et de soutien mutuel à travers la coopération Sud-Sud, a-t-il ajouté. Balew a été impressionné par le chemin de fer Addis-Abeba-Djibouti parmi les nombreux projets d'infrastructures qui ont été le résultat de la coopération Chine-Éthiopie.

"Le chemin de fer Addis-Abeba-Djibouti est une artère vitale reliant l'Éthiopie au port de Djibouti, témoignant de l'engagement de la Chine en faveur du développement des infrastructures en Afrique. Ce projet majeur a considérablement amélioré les liaisons de transport, facilitant le commerce et stimulant l'activité économique dans les deux pays", a-t-il déclaré à Xinhua. "La Chine et l'Afrique ont renforcé leurs liens politiques et collaboré sur des questions telles que le changement climatique, la paix et la sécurité, le multilatéralisme et la gouvernance international" a-t-il noté.

Les relations fraternelles entre la Chine et l'Afrique sont également illustrées par des initiatives telles que le Forum sur la coopération sino-africaine, l'Initiative Ceinture et Route et de nombreux programmes d'échanges culturels, selon l'expert Balew.