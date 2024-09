Mali: Tinzaouatène - Le Mali accuse l'Algérie de diffuser de «la propagande terroriste» et hausse le ton à l'ONU

Le ton monte à nouveau entre le Mali et l'Algérie. Lors d'une réunion vendredi 30 août du Conseil de sécurité de l'ONU à New York sur la fourniture des armes par les pays occidentaux à l'Ukraine, le représentant du Mali a fermement répondu au voisin algérien. Car Alger avait accusé un drone malien d'avoir tué une vingtaine de civils dans le nord du Mali.

« Accusation aussi grave qu'infondée », ce sont les mots du représentant du Mali à l'ONU pour répondre à un diplomate algérien. Celui-ci a récemment affirmé avoir appris qu'un drone de l'armée malienne a effectué une frappe dans le nord du Mali, tuant une vingtaine de civils. L'ambassadeur malien Issa Konfourou, dans son intervention devant le Conseil de sécurité, a poursuivi « En colportant à la légère ces informations de presse non vérifiées, le diplomate algérien se fait le relai de la propagande terroriste dans notre région. »

Le ton monte à nouveau entre Bamako et Alger. Le Mali martèle que ce sont bien des terroristes qu'il a éliminés fin août dans le Nord, non loin de la frontière algérienne. Devant le Conseil de sécurité, le diplomate malien a également publiquement demandé à son grand voisin algérien d'adopter une attitude « plus constructive et plus respectueuse du Mali et de son peuple ».

La junte malienne s'inquiète : il ne faut pas que les armes fournies à l'Ukraine par les occidentaux viennent entretenir le conflit au Sahel. Car tout cela risquerait de « déstabiliser davantage nos pays », a conclu l'ambassadeur du Mali à l'ONU.

