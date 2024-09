Afrique: Al-Burhan vers la Chine pour participer au FOCAC et aux partenariats stratégiques

Le président du Conseil Transitoire de Souveraineté (CTS) et commandant en chef des forces armées, le général Abdel Fattah Al-Burhan s'est rendu mardi en Chine, à la tête de la délégation soudanaise participant au sommet 2024 du Forum pour la coopération sino-africaine (FOCAC) qui se déroulera dans la capitale chinoise, Beijing, du 4 au 6 de ce mois, avec la participation d'un certain nombre de dirigeants africains, de chefs d'organisations régionales et internationales et du secrétaire général des Nations Unies, António Guterres.

Le président du CTS et le président chinois Xi Jinping tiendront une séance de discussions bilatérales pour améliorer les perspectives de coopération conjointe et créer des partenariats stratégiques entre les deux pays dans tous les domaines, en plus d'examiner un certain nombre de questions d'intérêt commun.

En marge de sa participation au forum, le président du CTS tiendra également des réunions avec un certain nombre de présidents et chefs de délégations pour renforcer les intérêts communs, pousser les relations vers des horizons plus larges et créer des partenariats stratégiques entre le Soudan et ces pays.

Il est à noter que le forum, organisé sous le titre « S'unir pour promouvoir la modernisation et construire une communauté de destin commun de haut niveau entre la Chine et l'Afrique », il discutera des opportunités et des domaines de coopération conjointe entre les pays africains et la Chine. Les travaux comprendront quatre réunions de haut niveau sur la gouvernance de l'État, l'industrialisation et la modernisation de l'agriculture, la paix et la sécurité, ainsi qu'une coopération de haute qualité dans le cadre de l'initiative "la Ceinture et la Route".

L'ordre du jour du sommet comprend la huitième conférence des entrepreneurs chinois et africains, et le sommet adoptera également deux documents finaux, l'un une déclaration et l'autre un plan d'action, pour construire un grand consensus entre les deux parties et tracer la voie à suivre pour mettre en oeuvre la coopération sino-africaine de haute qualité dans les trois prochaines années.