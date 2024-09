La capitale chinoise accueille en grande pompe les délégations africaines venues participer au Sommet Chine-Afrique. Plusieurs délégations sont désormais présentes à Beijing, certaines ayant déjà foulé le sol chinois depuis le week-end dernier, tandis que d'autres sont arrivées ce mardi 3 septembre.

Le sommet débute officiellement aujourd'hui avec un banquet offert par le président chinois, Xi Jinping, et son épouse, marquant le lancement de cette importante rencontre diplomatique que la Chine a accueilli sur son sol. Les réunions préliminaires, qui ont débuté lundi, ont permis de donner un avant-goût des discussions de haut niveau qui se dérouleront jusqu'au vendredi 6 septembre. En effet, la 17ème réunion des hauts fonctionnaires du Forum de Coopération Chine-Afrique (FOCAC) s'est tenue ce lundi 2 septembre à Beijing, rassemblant 300 invités, dont plusieurs ministres et hauts fonctionnaires africains.

Le programme de ce sommet est dense. Ce jeudi, des conférences, qui vont se tenir à Beijing International Convention Center, portant sur des thématiques essentielles telles que la Gouvernance, l'Industrialisation, la Paix et la Sécurité, ainsi que le Développement Agricole, suivront la cérémonie d'ouverture officielle au Grand Palais du Peuple à Beijing. La journée de vendredi sera marquée par la 8ème conférence des entrepreneurs chinois et africains, un événement phare qui viendra clôturer ce sommet.

La modernisation n'est pas synonyme d'occidentalisation

La diplomatie chinoise affiche des ambitions claires : concrétiser la coopération avec l'Afrique en obtenant des « résultats concrets ». Liu Yuxi, chef de file de la coopération internationale au sein du gouvernement chinois, a annoncé ce mardi la mise en oeuvre rapide des « résolutions consensuelles » issues de ces rencontres.

Lors d'une conférence de presse au Beijing International Convention Center, il a dévoilé qu'un plan d'action triennal serait élaboré dans le cadre de ce sommet. Ce document, qui servira de feuille de route pour les trois prochaines années, identifiera les actions nécessaires à la mise en oeuvre de la déclaration commune qui sera adoptée à l'issue du sommet ce vendredi 6 septembre.

Liu Yuxi a exprimé son optimisme quant à l'avenir de la coopération sino-africaine, soulignant la « forte confiance mutuelle » et l'« amitié indéfectible » qui unissent la Chine et les pays africains. D'ailleurs, la diplomatie chinoise continue de séduire l'Afrique avec sa politique de non-ingérence dans les affaires internes des États et son respect du libre choix des nations quant à leur voie de développement. « On ne peut pas revenir à la période du colonialisme et de la guerre froide », a-t-il affirmé, réitérant la volonté de la Chine d'accompagner l'Afrique dans sa quête de modernisation, tout en précisant que « modernisation n'est pas synonyme d'occidentalisation ».

La Chine compte étendre la coopération avec les pays africains dans les domaines de l'économie numérique et de l'innovation. Et le sujet sera abordé à l'occasion du sommet. En termes de perspectives futures, Xu Jianping, directeur général du département de l'ouverture régionale de la Commission nationale du développement et de la réforme du Parti communiste chinois, a réaffirmé l'engagement de la Chine à renforcer sa coopération avec l'Afrique.

« Nous continuerons à mettre en oeuvre les accords de coopération existants et à étendre notre partenariat à davantage de pays africains », a-t-il soutenu face à la presse ce lundi 2 septembre.

La Chine se concentre également sur l'amélioration des infrastructures, la facilitation du commerce et des investissements, ainsi que le renforcement des échanges entre les peuples. La coopération dans des domaines émergents tels que l'économie numérique, le développement durable et l'innovation sera également intensifiée.

Construction de 100 000 km d'autoroute en Afrique

Xu Jianping a tenu un point de presse ce lundi 2 septembre au Centre de Convention internationale de Beijing pour faire le point sur les réalisations majeures de la coopération sino-africaine dans le cadre de l'Initiative la Ceinture et la Route (BRI). Dans son discours, Xu Jianping a souligné les réalisations clés qui illustrent les avancées significatives de cette coopération.

Le premier point mis en avant est l' « alignement stratégique » entre la Chine et l'Afrique. Selon Xu Jianping, les deux parties ont réussi à harmoniser leurs stratégies de développement, avec 52 pays africains et l'Union africaine ayant signé des accords de coopération avec la Chine. « Nous avons établi un consensus de haut niveau sur les principes, les objectifs et les domaines clés de coopération », a-t-il déclaré devant les journalistes internationaux.

Le deuxième point majeur est la « Connectivité des infrastructures ». Xu Jianping a précisé que la Chine a participé à la construction de plus de 10 000 km de voies ferrées, 100 000 km d'autoroutes, près de 1 000 ponts et 100 ports en Afrique. Il a souligné que ces projets ont considérablement amélioré les infrastructures du continent et favorisé son développement économique.

En outre, Xu a indiqué que la coopération sino-africaine s'est étendue à de nouveaux domaines. La Chine et l'Afrique collaborent désormais dans des secteurs tels que la santé, le développement durable, l'économie numérique et l'innovation. « Nous avons mis en oeuvre divers projets, notamment la construction d'hôpitaux, de zones de démonstration bas carbone et d'infrastructures numériques », a-t-il expliqué.

Selon toujours ce dirigeant chinois, ces initiatives ont eu un impact positif sur les conditions de vie des populations africaines, avec des projets axés sur la réduction de la pauvreté, l'agriculture, l'éducation et la formation des talents. Xu a également mentionné les bourses « La Ceinture et la Route » et « Atelier Luban », visant à promouvoir les échanges culturels et éducatifs entre les peuples.