Le président de la Banque africaine de développement salue l'Arabie saoudite pour ses milliards de dollars d'investissement en Afrique

Le président du Groupe de la Banque africaine de développement, M. Akinwumi Adesina, a salué l'Arabie saoudite pour son généreux « soutien, son dévouement et son amabilité » à l'égard de l'Afrique, où elle soutient une multitude de projets touchant pratiquement tous les aspects de la vie quotidienne des populations du continent.

M. Adesina s'exprimait dimanche à Riyad lors de la célébration du 50e anniversaire du Fonds saoudien pour le développement.

Il a déclaré que le fonds donnait le pouls du Royaume d'Arabie saoudite en matière de soutien au développement en Afrique.

« Son travail couvre 407 projets dans 41 pays d'Afrique subsaharienne, avec un soutien de plus de 5,3 milliards de dollars », a-t-il déclaré dans son allocution, félicitant le Fonds en cette occasion historique que constitue son jubilé d'or.

Les projets financés par le pays vont de l'irrigation pour produire des denrées alimentaires aux barrages pour fournir de l'énergie, en passant par les hôpitaux pour les mères et leurs bébés, l'électricité pour éclairer les écoles et améliorer l'apprentissage, les aéroports et les routes pour relier les pays, les régions et les communautés.

Le président du Groupe de la Banque a déclaré que le Fonds participait aux efforts déployés par l'Arabie saoudite pour approfondir son amitié et son engagement envers l'Afrique. Il a ajouté que cela « a été clairement démontré lors du Sommet saoudo-africain organisé par le prince héritier Mohammed ben Salmane, auquel ont participé plus de 40 chefs d'État et de gouvernement. » Ce sommet historique, qui s'est tenu en novembre 2023, a établi un plan directeur pour la coopération entre l'Arabie saoudite et l'Afrique.

M. Adesina a déclaré qu'une des choses qui distinguent le Fonds saoudien pour le développement dans le paysage du financement du développement est sa « portée territoriale illimitée ». Ce qui est important pour lui, ce sont « les besoins des pays », une approche qui le différencie des autres partenaires au développement.

« En clair, cela signifie : Coeur ouvert. Mains ouvertes. Porte-monnaie ouvert. Son succès est ancré dans ses valeurs, reflétées par son acronyme, SDF, que pour ma part je traduis par : Soutien. Dévoué. Amical. C'est la raison pour laquelle les pays apprécient le SDF », a-t-il déclaré.

M. Adesina a indiqué qu'il s'était rendu au Royaume d'Arabie saoudite plus souvent que tout autre président dans l'histoire de la Banque africaine de développement depuis 1964 et qu'il avait forgé des alliances stratégiques avec de grandes institutions saoudiennes qui ont fourni des milliards de dollars de cofinancement pour des projets en Afrique.

» La Banque africaine de développement est votre amie et votre partenaire stratégique en Afrique... Je souhaite au Fonds saoudien pour le développement 50 autres années passionnantes, alors que nous nous associons pour soutenir l'Afrique avec un dévouement renouvelé pour accélérer le développement du continent », a conclu M. Adesina.